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بالفيديو.. احتفال يوم الأديب كرّم الفنان سعد الفرج

3/11/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أشاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمسيرة الفنان الكويتي سعد الفرج وما قدمه من أعمال متميزة أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية. جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمجلس د.محمد الجسار ألقاها نيابة عن وزير الإعلام والثقافة رئيس (الوطني للثقافة) عبدالرحمن المطيري خلال احتفال يوم الأديب الكويتي الـ 15 الذي نظمته جامعة الكويت ممثلة في اللجنة الثقافية التابعة لقسم اللغة العربية وآدابها برعاية الوزير. وأضاف الجسار أن تكريم الفنان الفرج «مستحق نظير ما قدمه لخدمة الفن والأدب خلال مسيرته المسرحية والفنية».
وذكر أن «الفرج يعد نموذجا للفنان الذي يعي قيمة الفن ودوره في المجتمع إذ حرص على التطرق لقضايا مجتمعه ووطنه وأمته وأدرك عمقها وطرح الحلول الإيجابية لها».
ولفت إلى أن «الفرج يتميز بأسلوب فني خاص ويمتلك العديد من الأدوات لتجسيد الشخصيات التي يمثلها أو يتناولها فضلا عن محافظته على تواجده السينمائي والتلفزيوني والإذاعي». بدوره، أعرب الفنان سعد الفرج في تصريح صحافي عن «الفخر والاعتزاز» بتكريمه من قبل جامعة الكويت وهذا «مؤشر على أنني أسير في الطريق الصحيح»، معربا عن شكره وعرفانه لكل القائمين على هذه الاحتفالية.
بدورها قالت د.نورية الرومي مقررة اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب «إن الأديب الفنان القدير سعد الفرج هو علم من أعلام الكويت والخليج العربي، فهو فنان أديب مثقف مختلف في كتاباته وتجسيده للواقع ومعاناة الإنسان سواء على خشبة المسرح أو الدراما أو التمثيليات الإذاعية باعتباره فنانا ترسخ في تاريخ الكويت وعاش في بيئات اجتماعية مختلفة».

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