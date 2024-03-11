اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الكويتية برئاسة وزيري خارجية البلدين عقب رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلن السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية برئاسة وزير خارجية البلدين عقب شهر رمضان المبارك. وأكد السفير شلتوت في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه معرض الفن التشكيلي تحت عنوان «اليوم العالمي لحقوق المرأة بعيون فنانات وفنانين مصريين» بقاعة كاب عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين فهي علاقات أخوية متجذرة. وأوضح السفير شلتوت أن هناك عدة لجان مشتركة بين البلدين في مقدمتها اللجنة العليا المصرية- الكويتية برئاسة وزير خارجية البلدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن زيارات المسؤولين في البلدين مستمرة بشكل دائم.
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