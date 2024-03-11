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اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الكويتية برئاسة وزيري خارجية البلدين عقب رمضان

3/11/2024 2:11:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلن السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية برئاسة وزير خارجية البلدين عقب شهر رمضان المبارك. وأكد السفير شلتوت في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه معرض الفن التشكيلي تحت عنوان «اليوم العالمي لحقوق المرأة بعيون فنانات وفنانين مصريين» بقاعة كاب عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين فهي علاقات أخوية متجذرة. وأوضح السفير شلتوت أن هناك عدة لجان مشتركة بين البلدين في مقدمتها اللجنة العليا المصرية- الكويتية برئاسة وزير خارجية البلدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن زيارات المسؤولين في البلدين مستمرة بشكل دائم.

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