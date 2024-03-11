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35 فناناً يشاركون في معرض اليوم العالمي لحقوق المرأة

3/11/2024 2:11:56 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
تحت رعاية وبحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت وبالتعاون مع منصة الفن المعاصر، وبحضور العديد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء البعثات الديبلوماسية وأبناء الجالية المصرية والجاليات الأخرى بدولة الكويت، أقيم معرض الفن التشكيلي تحت عنوان «اليوم العالمي لحقوق المرأة بعيون فنانات وفنانين مصريين» بقاعة كاب، والذي شارك فيه 35 فنانا وفنانة من الجالية المصرية بلوحات فنية وقطع من النحت تمثل دور المرأة في المجتمع. وأشاد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت بتلك المناسبة، مشيرا إلى أن المعرض يبرز دور المرأة في المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة التي تحمل على عاتقها الكثير لتربية جيل واع ومثقف ليخدم المجتمع بما يتطلبه من احتياجات.
وأكد السفير المصري أن مشاركة الفنانين تأتي ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها السفارة على مدار العام، حيث قدم الفنانون أعمالهم من خلال عرض 55 لوحة فنية اختلفت في أشكالها ومدارسها الفنية وأيضا المساحات والألوان، والتي ارتبطت بكيان واحد ومحور محدد كان تسليط الضوء عليه أمرا مهما، وهو أن المرأة مرآة المجتمع، والتي تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه.
وتابع قائلا «نلاحظ المعالجات الفنية المختلفة لكل فنان، فمنهم من استخدم الفكر التعبيري وإحساسه بالمرأة فكان التنوع واضحا في طرح الفكرة بأسلوب معبر يحمل صفة الابتكار وغير ذلك قدمت مجموعة من الأعمال النحتية المجسمة واستخدم فيها الفنانات والفنانون طرقا مستحدثة في التشكيل التعبيري والفني وأيضا في تنوع الخامات المستخدمة في صب تلك المنحوتات مثل البرونز والسبائك والرخام بتنوع واضح في الخامة والأسلوب لترك الانطباع الصادق عن الدور المحوري المهم الذي تلعبه المرأة في المجتمع».

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