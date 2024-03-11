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معرفي: جاهزون لاستضافة ((خليجي 26))

3/11/2024 2:11:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي جاهزية الكويت لاستضافة بطولة كأس الخليج «خليجي 26» المقرر لها ديسمبر المقبل وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الحدث الذي يعد الأهم للجماهير الخليجية.
جاء ذلك خلال استقبال معرفي أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس لجنة تفقد المنشآت جاسم الرميحي، وذلك استعدادا لاستضافة البطولة والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن كل ملاحظات لجنة تفقد المنشآت سيتم العمل على تلافيها في الوقت المحدد قبل الزيارة الأخيرة للجنة.

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