معرفي: جاهزون لاستضافة ((خليجي 26))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي جاهزية الكويت لاستضافة بطولة كأس الخليج «خليجي 26» المقرر لها ديسمبر المقبل وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الحدث الذي يعد الأهم للجماهير الخليجية.
جاء ذلك خلال استقبال معرفي أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم ورئيس لجنة تفقد المنشآت جاسم الرميحي، وذلك استعدادا لاستضافة البطولة والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن كل ملاحظات لجنة تفقد المنشآت سيتم العمل على تلافيها في الوقت المحدد قبل الزيارة الأخيرة للجنة.
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