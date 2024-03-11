قمة من العيار الثقيل في ((السلة)) بين القادسية وكاظمة اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزييواجه القادسية نظيره كاظمة في الـ 7 مساء اليوم على صالة الاتحاد، في أولى مواجهات الفريقين بالدور نصف النهائي للدوري الممتاز لكرة السلة، إذ يضم الفريقان العديد من العناصر المتميزة في صفوفهما، بما يضمن معه قمة من العيار الثقيل.ويسعى مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازيتش، إلى الاستفادة من الحالة النفسية الجيدة التي يعيشها الفريق بعد فوزه على نظيره الريان القطري 69-61 في ذهاب ملحق الدور نصف النهائي للدوري الآسيوي لغرب آسيا عن منطقة الخليج «السوبرليغ»، ويضم «البرتقالي» العديد من العناصر المتميزة متعددي المواهب في صفوفه، حيث هناك «المايسترو» أحمد البلوشي، ورجل «الثلاثيات» عبدالعزيز الحميدي، عبدالرحمن جمعة ويوسف بورحمة، بالإضافة إلى المحترفين كلينت تشابمان وترافيس ليزلي.

على الجهة الأخرى، يعرف المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ، أن فريقه وصل إلى مرحلة متقدمة من الاتزان الفني، الأمر الذي يمكن القادسية من المنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة أن «الأصفر» يضم تشكيلة متناسقة من اللاعبين المحترفين والمحليين، من بينهم: عبدالمحسن الموسوي ومحمد أشكناني، والأميركيان ألونو، وروبرت لوري، وعبدالله توفيق، وصالح اليوسف.إلى ذلك، تغلب القرين على نظيره اليرموك 118-83 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري تحديد المراكز. وفي مباراة ثانية، تغلب النصر على التضامن 79-74، ليحصد الفائزان أول نقطتين لهما، فيما حصل الخاسران على نقطة واحدة لكل منهما.