Monday, 11 March 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوبر أقوياء ((اليد)) غداً

3/11/2024 2:11:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم إقامة مباراتين مساء غد ضمن إطار الدور نصف نهائي من بطولة كأس السوبر لكرة اليد للموسم 2023-2024، فيلعب في الـ 5.30 مساء القادسية مع برقان، بينما يتواجه في الـ 7.30 مساء الكويت مع كاظمة، فيما ستقام المباراة النهائية في الـ 7.30 مساء الأحد المقبل تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الـ 5.30 مساء. ففي لقاء القادسية وبرقان، يقود «الأصفر» المدرب الصربي زوران كاستر الذي يضع لمساته على التشكيلة ويترجمها على أرضية الملعب في بداية بطولة الدوري، والتي تسير بصورة جيدة للفريق حتى الآن رغم أن البداية كانت بتعثر أمام كاظمة 30-32 إلا أن الفريق استفاق مبكرا وبنفس النتيجة فاز على النصر في الجولة الثانية وتعادل مع اليرموك في الثالثة 33-33 ويسعى اليوم لتحقيق انتصار يمهد له الطريق للتتويج الأول في الموسم الحالي.
في المقابل، يعيش برقان مرحلة بناء فريق للمنافسة على مختلف البطولات، حيث أثبت الفريق نفسه في المواسم السابقة والموسم الحالي فقد شارك في البطولة الخليجية للأندية، ورغم أن النتيجة لم تكن على قدر الطموح بالحصول على ثامن البطولة فإن الفريق قدم لمحات فنية جيدة بقيادة المدير الفني سعيد حجازي ومدرب الفريق الوطني خالد ملحم إلا انه يواجه معضلة في السباق مع الزمن لترسيخ التفاهم والانسجام بين اللاعبين إذ لم يتبق من التشكيلة الأساسية من الموسم الماضي للفريق سوى 3 لاعبين فقط.
وفي مباراة الكويت مع كاظمة، سيطر «الأبيض» على الألقاب في السنوات العشر الماضية حتى إنه تجاوز الرقم القياسي في الحفاظ على اللقب لمواسم متتالية عالميا وعلى حساب برشلونة الإسباني، إذ يملك الفريق قيادة فنية وطنية على مقاعد البدلاء بوجود المدرب هيثم الرشيد والذي يثبت مرارا وتكرارا بأن «العميد» لا يحتاج إلا له فقد نجح في حصد عدة بطولات محلية ودولية خلال فترة قياسية أيضا واليوم يدشن حملته لتحقيق لقب آخر. في الجهة المقابلة، يعتبر كاظمة من أبرز الفرق التي تنافس على مختلف البطولات ولديه الأدوات اللازمة للوصول إلى اللقب رغم صعوبة المهمة، ويتطلع بوزو الصربي مدرب الفريق إلى تحقيق الإنجاز مرة أخرى إذ سبق له الفوز فيها في الموسم الماضي ويدافع اليوم عن لقبه.

MENAFN11032024000130011022ID1107958810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث