بسباعية.. ((قدساوي على الفوز ناوي))

MENAFN - Al-Anbaa) ناصر العنزي - يحيى حميدانأجهز القادسية على كل طموحات الشباب مبكرا وتغلب عليه بنتيجة ساحقة «7-0» بعدما أنهى الشوط الأول بثلاثية، وبتلك النتيجة بقي القادسية في المركز الثالث بـ39 نقطة وبفارق الأهداف عن العربي الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وقد تناوب على أهداف الأصفر كل من المالي ابراهيما تانديا (6 و17) والليبي محمد صولة(19) «هدف جميل».

وقد استحوذ القادسية على مجريات المباراة تماما بعدما أدخل المدرب محمد المشعان تشكيلة مكونة من: خالد الرشيدي وراشد الدوسري وخالد الفضلي وفيتور وخالد ابراهيم وعبدالله فواز وايجيبولا ومحمد صولة وتانديا وبدر المطوع ومبارك الفنيني، وسريعا نظم القادسية هجمات سريعة اخترق بها دفاع الخصم بسهولة، حيث كانت الرغبة جامحة من قبل لاعبي الأصفر في الوصول إلى مرمى سعد العنزي حارس الشباب فكان لهم ما أرادوا وأهدروا فرصا أخرى، أما الشباب فقد كان دفاعه المكون من مامي ساهر وبلال عيفة وحسين نادر وعلي نادر ممرا سهلا لمهاجمي المضيف.

وفي الشوط الثاني واصل القادسية تهديفه وأضاف تانديا الهدف الرابع والثالث له شخصيا 59 وتبعه عيد الرشيدي بالهدف الخامس 60 ثم أضاف بدر المطوع الهدف السادس 71 وتبعه محمد صولة بهدف سابع من ركلة جزاء 78.شهدت المباراة تتويج نجم الكرة الكويتية بدر المطوع بلقب الهداف التاريخي للدوري برصيد 163 هدفا، متجاوزا فراس الخطيب بهدف، وقد احتفى به زملاؤه وحملوه بعد الهدف السادس. هذا، وأدار المباراة الحكم هاشم الإبراهيم، والذي جاءت قراراته سليمة.الكويت يستعيد خدمات سعيداقترب نادي الكويت من الإعلان عن صفقة استعادة المحترف العاجي جمعة سعيد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم والذي لعب مع العميد لعدة مواسم سابقا، ويأتي خيار التوقيع معه بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بقيادة نبيل معلول بمستوى المحترف البلجيكي جاي إيمبينزا ويتطلع الأبيض لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين على مستوى عال قادرين على انتشال الفريق إلى مرحلة عليا من المنافسة وإعداد الفريق للبطولات المحلية والدولية المختلفة.