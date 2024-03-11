الكويت يواجه النصر.. وكاظمة مهدد بالهبوط!

MENAFN - Al-Anbaa) ناصر العنزيتتحدد مساء اليوم فرق مجموعتي البطولة والهبوط لدوري زين والمتصدر لها في ختام الجولة 18 والأخيرة قبل الدخول في منافسات حامية من قسمين للإعلان عن بطل الدوري للموسم الحالي، حيث تتنافس الفرق الـ 6 الأولى اللقب والفرق الـ 4 الأخيرة على البقاء في دوري الأضواء، وسيكون الصراع شديدا بين الكويت والعربي اليوم للانفراد بالصدارة، حيث يلتقي «الأبيض» المتصدر بـ 40 نقطة مع النصر بـ 24 نقطة على ملعب علي صباح السالم، فيما يلتقي «الأخضر» برصيد 39 نقطة مع كاظمة السابع بـ 20 نقطة على ستاد الصداقة والسلام، ولا سبيل للبرتقالي سوى الفوز.في المباراة الأولى، يدخل الكويت المباراة للتأكيد على أحقيته في الصدارة التي اعتلاها طويلا، ومن ثم الدخول في المنافسات الأقوى في مجموعة البطل للحفاظ على لقبه، وقد أكد مدربه نبيل معلول ولاعبوه جدارتهم في الجولة الماضية بعد فوزهم على منافسهم الأقوى العربي 2-1 في «بروفة» ثانية قبل مواجهتهما مرتين في الجولات المقبلة، حيث نجح لاعبو الكويت في التعامل الأمثل مع المباراة، وقد سجل البحريني محمد مرهون هدفا جميلا يعتبر الأفضل بين أهداف الموسم الحالي.

وما يميز «الأبيض» أن مدربه معلول يملك وفرة من اللاعبين المتقاربين في المستوى ما يسهل عليه اختيار التشكيلة المناسبة لكل مباراة، أما النصر فقد حافظ على تواجده في المراكز الـ 6 مبكرا بعدما تعامل جيدا مع مبارياته في القسم الأول بصورة مثالية وجمع لاعبوه ومدربهم ظاهر العدواني حصيلة جيدة من النقاط، ويتفوق هجوم «العنابي» على دفاعه، حيث سجل 31 هدفا فيما دخل مرماه 25 هدفا ويأتي مهاجمه الكولومبي هانسيل زاناتا كثاني الهدافين بـ 14 هدفا خلف المغربي حمزة خابا بـ 17هدفا.وفي مباراة العربي وكاظمة، يتطلع «الأخضر» للصدارة بعدما تصدرها في الجولة قبل الماضية قبل أن يخسر من الكويت بسبب أخطاء دفاعية، ويسعى اليوم إلى تعويض نقاطه رغم صعوبة مهمته على ملعب الخصم، ومن المتوقع أن يجري المدرب البوسني داركو تعديلات على صفوفه بعدما تدارس مع لاعبيه أوجه القصور لمعالجتها، فيما يلعب كاظمة وهو في وضع حرج ويحتاج للفوز فقط للتأهل الى مجموعة البطولة، حيث أن الأفضلية لـ «البرتقالي» لتفوقه في المواجهتين المباشرتين معا «فوز وتعادل».