الفحيحيل يقسو على السالمية.. ويقترب من ((الستة))

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزيتغلب الفحيحيل على نظيره السالمية 4-1 في المواجهة التي جمعتهما أمس على ملعب ستاد نادي الشباب، ليرفع «الأحمر» رصيده إلى 23 نقطة بالمركز السادس، وينتظر ما ستسفر عنه مواجهة العربي وكاظمة اليوم بشأن مشاركته ضمن فرق المقدمة للمنافسة على لقب الدوري، أو ينضم لمجموعة الهبوط التي تضم الجهراء وخيطان والشباب، ويملك كاظمة 20 نقطة، ولا تبدو أمامه أي فرصة سوى الفوز اليوم على العربي لإقصاء الفحيحيل وحجز المقعد السادس والأخير ضمن مجموعة الصراع على اللقب، وبقي السالمية على رصيده السابق 24 نقطة في المركز الخامس.

وقد كشف مدرب الفريق السوري فراس الخطيب عن نواياه المبكرة لحصد النقاط الثلاث بعدما زج بفريق يحمل صبغة هجومية طاغية، بدفعه بالمهاجم فيصل عجب، والسوري نصوح النكدلي، والبرازيليين فيتور داسيلفا، ووليام باروش، وما إن انطلقت المواجهة حتى نفذ فيتور داسيلفا نزعة مدربه الهجومية بتسجيل الهدف قبل أن تكمل الدقيقة الأولى ثوانيها الأخيرة (54 ثانية)، بعد متابعة جيدة من المهاجم البرازيلي، كما سجل فيتور هدفا ثانيا لفريقه، ألغاه الحكم داود العبدالله بداعي التسلل (12)، وفي أجمل جملة تكتيكية لـ «السماوي» تمكن الغاني ابدو ساكا من معادلة النتيجة بعد عدة نقلات اخترقت دفاعات «الأشاوس» من العمق (19).ولم يركن لاعبو الفحيحيل لتعادل الكفتين بالنتيجة، فعاد المتألق فيتور فريقه للتقدم مجددا بتسجيله هدفا من ركلة ثابتة (24)، ولم يشأ النكدلي الخروج خالي الوفاض في نهاية الشوط الأول، واستغل سوء تغطية للدفاع ليرسل تسديدة سهلة مرت بين يدي الحارس عبدالرحمن الفضلي، ليضيف ثالث أهداف فريقه.وفي الشوط الثاني اختلف الأمر، حيث أجرى فراس الخطيب عدة تبديلات للمحافظة على تقدمه بالنتيجة، معتمدا على الهجمات المرتدة، فيما بادر السالمية بالهجوم لتقليص الفارق، ومضت دقائق الشوط سجالا بين دفاع وهجوم، حتى سجل البرازيلي وليام باروش هدف فريقه الرابع بالوقت المحتسب بدل الضائع بعد الرجوع إلى الـ«VAR»، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للفحيحيل.وقد أدار الحكم داود العبدالله المباراة بنجاح، وأنذر فيتور داسيلفا (الفحيحيل)، وأليكس ليما (السالمية).