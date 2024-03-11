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الشلاحي: الجهراء انتصر بالروح القتالية.. والملا: فريقنا فقد التركيز في الدقائق الأخيرة

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي - يحيى حميدان
أشاد مدرب الجهراء عبدالله الشلاحي بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على خيطان 2-1 ضمن الجولة الـ 18 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم، قائلا: «الشكر اللاعبين على جهودهم الرائعة وعملهم بإخلاص وتفان طوال المرحلة السابقة، والتي تكللت بتحقيق فوز يعكس ما كنا نعمل من أجله، كما أكد أننا على قلب رجل واحد لمصلحة الفريق»، مضيفا: «نعم عملنا وكافحنا فنيا وإداريا وفي ظروف صعبة جدا لكن لم يتحقق الفوز إلا بجهود اللاعبين أولا وأخيرا».
وعن المباراة، قال الشلاحي: «لم نفقد الثقة بعد تقدم خيطان بهدف وكان واضحا إصرار اللاعبين على قلب نتيجة اللقاء منذ الشوط الأول وطوال الشوط الثاني، وتجلى ذلك في الدقائق الأخيرة التي شهدت هدفين متتاليين ظهرت فيهما الروح القتالية العالية للاعبينا».
من جهته، أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا، أن فريقه تحصل على بعض الفرص لحسم النتيجة عندما كان متفوقا بهدف نظيف، إلا أن اللاعبين لم يستغلوها كما ينبغي و«من لا يسجل يستقبل الأهداف في شباكه»، وهذه قاعدة معروفة في عالم كرة القدم، مضيفا أن خيطان فقد التركيز في الدقائق الأخيرة التي سجل خلالها الجهراء هدفيه، مشيرا إلى أن الهزيمة ليست نهاية العالم وهناك فرصة للتعويض في المباريات الست المتبقية من دوري تفادي الهبوط.
وأكد الملا أن لاعبي «الأحمر والأسود» لم يقصروا لكن بسبب الضغوط الكبيرة في كل مباراة تجعل الفريق يرتكب بعض الأخطاء وفي النهاية الجهراء استحق الفوز ونأمل معالجة أخطائنا.

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