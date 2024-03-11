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6 وديات لـ ((الصالات)) قبل ((الآسيوية))

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في صالتي نادي الكويت ومركز شباب جليب الشيوخ، استعدادا لنهائيات كأس آسيا، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في مملكة تايلند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.

واختار مدرب «أزرق الصالات»، الإيراني محمد ناظم الشريعة، 18 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني، على أن تستمر التدريبات حتى موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة الدمام بالسعودية في الفترة من 21 حتى 30 الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام «الأخضر».

بينما يواجه ميانمار في 6 أبريل في بانكوك ويلتقي بعدها في 8 من الشهر نفسه مع تايلند وفي 10 من الشهر ذاته سيلعب مع الصين بينما يلتقي كوريا الجنوبية في 13 أبريل وفي بانكوك أيضاً.

ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب في الأول من أبريل المقبل، قبل أن يغادر في اليوم التالي إلى تايلند لإقامة معسكر قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا، تتخلله 4 مباريات ودية هناك.

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