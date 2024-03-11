6 وديات لـ ((الصالات)) قبل ((الآسيوية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في صالتي نادي الكويت ومركز شباب جليب الشيوخ، استعدادا لنهائيات كأس آسيا، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في مملكة تايلند، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
واختار مدرب «أزرق الصالات»، الإيراني محمد ناظم الشريعة، 18 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني، على أن تستمر التدريبات حتى موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة الدمام بالسعودية في الفترة من 21 حتى 30 الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام «الأخضر».
بينما يواجه ميانمار في 6 أبريل في بانكوك ويلتقي بعدها في 8 من الشهر نفسه مع تايلند وفي 10 من الشهر ذاته سيلعب مع الصين بينما يلتقي كوريا الجنوبية في 13 أبريل وفي بانكوك أيضاً.
ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب في الأول من أبريل المقبل، قبل أن يغادر في اليوم التالي إلى تايلند لإقامة معسكر قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا، تتخلله 4 مباريات ودية هناك.
MENAFN11032024000130011022ID1107958804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.