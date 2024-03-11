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المعقبون في الندوة التطبيقية: عرض ممتع

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
شهد مسرح الدسمة ندوة تطبيقية على العرض المسرحي «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي، من تأليف تغريد الداوود وإخراج محمد الأنصاري، وعقب على العرض د.فلاح شاكر من العراق، والفنان طالب البلوشي من سلطنة عُمان، وأدارها الزميل مفرح الشمري.
وقال البلوشي: العرض كان جميلا لأن النص كان أجمل، حيث يحكي حالنا اليوم ليس فقط في فلسطين، ولكن حياتنا بشكل عام، فنحن نعيش في حيرة وما زلنا معلقين لأن في داخلنا خوفا يجبرنا على الوقوف في نفس المكان ليتعطل الجسر، متسائلا عن سبب حجم الديكور الكبير، مشيدا بأداء الممثلين، وتوجه بالتحية للمخرج الذي تناول النص بهذه الطريقة.
أما د.فلاح، فقال: الكتابة للمسرح تختلف عن النصوص الأخرى، لاسيما أن للمسرح خصوصية عن جميع أجناس الأدب، وهنا يحق لي أن أتساءل عن العلاقة بين المخرج والكاتبة؟ وهل لأن المخرج صاحب السلطة يحق له أن يخرج عن العرض وأن يفسر الشخصيات بطريقة مختلفة تماما عما هو مكتوب؟ نعم المخرج حر، إلا أن هناك ثوابت، فلا يحق له أن يغير رسالة العرض.

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