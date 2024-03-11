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اركدو شوية!

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
الكثير من الرسائل تصل لجمهور المسرح عن طريق الوتساب تتحدث عن «احتيال» فرقة مسرح الخليج العربي على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاستبدالهم اسم مسرحيتهم من «اصل الحكاية» الاسم الذي شاركت به الفرقة بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي إلى «سيناريو حوار» التي شاركت فيه في عروض مهرجان الكويت المسرحي الحالي، الامر الذي نؤكده ان فرقة الخليج العربي لم «تحتال» كما يقال للمشاركة في مهرجان الكويت وذلك لان اسم المسرحية الاصلي «سيناريو وحوار» والذي تم اجازتها من لجنة الرقابة وتم ايداع نسخة من النص بالمكتبة الوطنية بهذا الاسم ولكن عندما شاركوا به في مهرجان دبا الحصن، وبناء على طلب القائمين لهذا المهرجان الذي له طبيعة خاصة تم تغيير الاسم من «سيناريو وحوار» إلى «أصل الحكاية» ولذلك من المعيب ان تصل الامور لهذا الحد بنعت احدى فرقنا المسرحية العريقة بهذه الصفة البشعة ومن المعيب ايضا ان نتداول مثل هذه الرسائل..اركدو شوية!

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