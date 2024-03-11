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الناس سواسية في الإسلام

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من الأمور التي تثير الغضب أن يخرج من يدعي التدين والالتزام ويحرّف الأدلة حسب هواه، وقد خرج عدد من الناس، ومنهم للأسف يظهرون بأنهم ملتزمون، يغذون العنصرية ويفرقون بين المسلمين، وجعلوا الناس طبقات، وهم بذلك يخالفون النهج النبوي في الدعوة إلى المساواة بين الناس، بل الأخطر من ذلك أن قام بعض هؤلاء بدور أعداء الإسلام والمنافقين، حيث تذكر السنة النبوية الشريفة عندما قام اليهودي الحاقد على الإسلام شاس بن قيس بالتحريش بين الأنصار، وتذكيرهم بما كان بينهم قبل الإسلام من الحروب مثل يوم «بعاث»، وكاد الصحابة، رضي الله عنهم، أن يقتتلوا، وفعلا اتفقوا على الذهاب للقتال في «الحرة»، وهو مكان بالمدينة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء على عجل وجمعهم قائلا: «يا معشر المسلمين، الله، الله.. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألّف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟».
وهنا أدرك المسلمون خطأهم، واستعاذوا بالله تعالى من الشيطان الذي حرش بينهم.
ولذلك، فلنعلم أن تغذية دعوات العنصرية بين أبناء الأمة بمثابة تقديم طبق من ذهب لأعدائهم، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى في مجتمعاتنا، فالمسلم أخو المسلم، ولا فرق بين الناس إلا لقربهم من الله تعالى، والعطاء لخدمة الإسلام، ولكن أن يقوم البعض بتقسيم الناس والتمييز بينهم على أسس غير سليمة وبناء على العنصرية فهذا أمر مستغرب وبعيد عن الدين الحنيف ودعوته إلى التسامح والتآلف بين المسلمين عموما، وعملا بقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ـ الحجرات: 13).
ألم يكن سلمان رضي الله عنه وافدا من بلاد فارس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه «سلمان منا أهل البيت»؟
إن الشواهد على المساواة في ديننا كثيرة جدا، ولكن النفوس المريضة ليس لها إلا العلاج أو القوانين الرادعة، ولا يمكن بناء بلد مع وجود النفس العنصري الذي يؤثر سلبا على التعاون بين الناس في واجباتهم وأمور حياتهم، وليعلم هؤلاء أن أبا لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع له، لأنه لم يؤمن بالإسلام، وأُنزل فيه وامرأته قرآن يتلى إلى يوم القيامة: (تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد) سورة المسد.
اتقوا الله، ولا تخدموا الأعداء من حيث لا تعلمون.
نكشة: «كلكم من آدم وآدم من تراب».

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