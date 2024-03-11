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الكويت والإمارات.. إستراتيجية واحدة

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى أرض الوطن بعد أن أنهى زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة.
وتأتي زيارة صاحب السمو الأمير لتعزيز سبل التعاون الكويتي ـ الإماراتي في شتى المجالات وتوطيد لروابط الإخاء والتاريخ المشترك بين البلدين، واستثمار الفرص لتحقيق الازدهار بين الشعبين الشقيقين عبر التنمية وتبادل الخبرات وخلق الفرص للشباب الإماراتي والكويتي.
وفي الحقيقة، جاءت القمة الكويتية ـ الإماراتية بين سمو أميرنا المفدى الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت صعب، للتأكيد على ضرورة توحيد المواقف والرؤى الخليجية في ظل ما يعانيه عالمنا العربي من انتكاسات خطيرة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 4 أشهر مضت، والتحديات التي يواجهها الإقليم الخليجي وشعوب المنطقة العربية.
نعم، ان التعاون بين الكويت والإمارات يزدهر ويثمر في مجال الاقتصاد شيئا فشيئا، فقد ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين الشقيقين بنسبة 87% لتصل إلى حوالي 12 مليار دولار عام 2022 مقابل 6.3 مليارات عام 2013.
ولقد تصفحت الكثير من الآراء وردود الأفعال الإيجابية والمتفائلة للعديد من الشخصيات الإماراتية الفاعلة والتي أشادت بزيارة صاحب السمو الأمير إلى الإمارات تأكيدا للتضامن الخليجي الموحد، فيما يخص وقف العدوان على غزة وفتح معابر الإغاثة والتذكير بالدور الإنساني والاغاثي الذي تقف وراءه الكويت والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون الأمني وإطلاق مجالات التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن السيبراني بين البلدان الخليجية.
نعم، إن الزيارة بمثابة انفتاح على المستقبل الزاهر بتحقيق الأمن الاقتصادي والقومي الخليجي من خلال وضع استراتيجيات جديدة وتنفيذ المبادرات والاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.
وفي مجال التعاون التجاري وبالأرقام المعلن عنها والتي نشرتها وسائل الإعلام الكويتية والإماراتية، فقد حققت تجارة الإمارات مع الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 نموا نسبته 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2022 وبلغت نسبة نمو تجارة الإمارات مع الكويت خلال النصف الأول من العام الماضي 17% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
وهكذا فإن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد جاءت بمنزلة ترسيخ للتعاون الاستراتيجي المتقدم في العهد الجديد بين الكويت والإمارات، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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