الكويت والإمارات.. إستراتيجية واحدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى أرض الوطن بعد أن أنهى زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة.
وتأتي زيارة صاحب السمو الأمير لتعزيز سبل التعاون الكويتي ـ الإماراتي في شتى المجالات وتوطيد لروابط الإخاء والتاريخ المشترك بين البلدين، واستثمار الفرص لتحقيق الازدهار بين الشعبين الشقيقين عبر التنمية وتبادل الخبرات وخلق الفرص للشباب الإماراتي والكويتي.
وفي الحقيقة، جاءت القمة الكويتية ـ الإماراتية بين سمو أميرنا المفدى الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت صعب، للتأكيد على ضرورة توحيد المواقف والرؤى الخليجية في ظل ما يعانيه عالمنا العربي من انتكاسات خطيرة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 4 أشهر مضت، والتحديات التي يواجهها الإقليم الخليجي وشعوب المنطقة العربية.
نعم، ان التعاون بين الكويت والإمارات يزدهر ويثمر في مجال الاقتصاد شيئا فشيئا، فقد ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين الشقيقين بنسبة 87% لتصل إلى حوالي 12 مليار دولار عام 2022 مقابل 6.3 مليارات عام 2013.
ولقد تصفحت الكثير من الآراء وردود الأفعال الإيجابية والمتفائلة للعديد من الشخصيات الإماراتية الفاعلة والتي أشادت بزيارة صاحب السمو الأمير إلى الإمارات تأكيدا للتضامن الخليجي الموحد، فيما يخص وقف العدوان على غزة وفتح معابر الإغاثة والتذكير بالدور الإنساني والاغاثي الذي تقف وراءه الكويت والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون الأمني وإطلاق مجالات التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن السيبراني بين البلدان الخليجية.
نعم، إن الزيارة بمثابة انفتاح على المستقبل الزاهر بتحقيق الأمن الاقتصادي والقومي الخليجي من خلال وضع استراتيجيات جديدة وتنفيذ المبادرات والاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.
وفي مجال التعاون التجاري وبالأرقام المعلن عنها والتي نشرتها وسائل الإعلام الكويتية والإماراتية، فقد حققت تجارة الإمارات مع الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 نموا نسبته 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2022 وبلغت نسبة نمو تجارة الإمارات مع الكويت خلال النصف الأول من العام الماضي 17% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
وهكذا فإن زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد جاءت بمنزلة ترسيخ للتعاون الاستراتيجي المتقدم في العهد الجديد بين الكويت والإمارات، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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