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التوازن المنشود بمنظومة القيم!

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احيانا تصنع منك البيئة او المجتمع الذي تعيش فيه قيما مختلفة تماما عما فطرت عليها، قيما تشعرك بالقيود والانزعاج في كل تفصيل من تفاصيل حياتك، تخرجك إلى الحياة شخصا مختلفا عما انت عليه، وذلك طبعا بعد
الكم الكبير من الحوارات مع الذات، وبعد الكثير من التساؤلات والاضطرابات، بسبب الخيبات والصدمات.
تبدأ بعدها بالدوران في دائرة مفرغة، بالاخص بعد ان وجدت أن اغلب العلاقات الاجتماعية لا نفع منها، والمعظم مراوغ، مماذق، مخادع، لا يؤتمن، فتبدأ بعيش سيناريو منفصل عن الواقع.
وهنا ستجد اشخاصا يختارون التحول الجذري في شخصيتهم بعد جلوسهم جلسات عميقة مع ذواتهم، إذ يجدون أن من يمشي ضد التيار هو الخاسر، وأن الرابح فقط هو من يمشي مع التيار، لذلك يميلون إلى التخلي عن قيمهم ومبادئهم، لأنها قيدتهم ومنعتهم من الاستمتاع بالحياة، ومن ثم ينطلقون في الحياة بنسخة محدثة، معتقدين أنهم على حق! دون أن يعلموا أن من يخسر نفسه لا يستطيع أن يكسب أي شيء في الحياة.
فلتحافظ انت على قيمك الأساسية ومبادئك وان كنت وسط بيئة او مجتمع لم يعد يعترف بها.
والأمر يتطلب في الحقيقة قوة ومناعة نفسية وثقة عالية بالله وبالذات، لكي تصل إلى ذلك التوازن ما بين ذاتك والمجتمع.
فهناك الكثير من البشر في الحياة متبنين نظرة محدودة وغير شاملة عن تفاصيل الحياة، فيميلون إلى شخصنة الأمور، ولا يتعاملون بمرونة مع الأحداث، فعندما يتألم شخص ما وبكثرة جراء عدم تعامل الناس معه بالشكل الذي يتوقعه ويريده، فهذا يعني أنه شخص غير قادر على تقبل الاختلافات، ويتعب كثيرا من يعتقد أن الآخر يمتلك ذات قيمه وتصرفاته وأفكاره.
لذلك عليك اكتشاف التوازن المنشود، لتدرك تنوع الحياة وأشخاصها، ولتعلم تماما أن هناك مستويات مختلفة من الوعي بين الناس، حينها لن تقلق من التصرفات السلبية التي يقوم بها الآخرون.
فقد يتخذ من يشعر بفجوة القيم بينه وبين المجتمع قرارا متسرعا ومتهورا في حق نفسه، كأن يتخذ الاغتراب تماما عن الآخرين، بسبب تواجده ضمن مجموعة بعيدة كل البعد عن قيمه، وتعتمد على المجاملات والنفاق والكلام المعسول، دون أي احترام لقيمة الصدق، وبعد ذلك قد يتخذ القرار بالابتعاد عن مجتمعه، أو قد يتخذ القرار بالتخلي عن كل قيمه، وكلا الخيارين كارثي.
لذلك ان كنت تشعر بالغربة ضمن المجتمع، فلا تجد أمورا مشتركة بينك وبين المحيطين بك، وفي حال تعرضك لكثير من الصدمات والخيبات، عليك ان تكون واثقا من أن الخطأ لا يكمن في تبنيك قيمة الصدق ولا في نيتك الطيبة ولا في حسن ظنك، بل يكمن في عدم مرونتك أثناء تعاطيك مع الآخر، لذا يجب عليك أن تتوقع اختلاف الآخر عنك في منظومة القيم، لأن هذا التصور الجديد لشكل العلاقات سيمنحك راحة نفسية ومرونة أكبر في التواصل، ويجعلك أكثر موضوعية مع الآخرين.
إن كنت ممن يتخذون الصدق والوضوح والالتزام قيما عليا في حياتهم، فلا تكتئب في حال كان المجتمع لا يشبهك، بل اعمل جاهدا على صنع واقعك الذي يشبهك، بوجودك مع أشخاص تتقاطع قيمك مع قيمهم.
إن تحديدك الجاد لحدودك الشخصية ومعرفتك القوية لقيمك وإدراكك العميق لقيم الآخرين المختلفة عنك وعدم تعويلك على الآخرين، سيمنحك الاستعداد للتعامل مع جميع أنماط الشخصيات بمنتهى الانسيابية.
والاهم.. اربط قيمتك مع الله تعالى، بعدها ستحظى بقدر كبير من الراحة النفسية.

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