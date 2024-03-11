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غياب الطلبة عقب الإجازات.. مشكلة وحل!

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ظاهرة غياب الطلبة عن مدارسهم قبل وبعد العطل الرسمية، أصبح أمرا مألوفا، وهذا شيء مؤسف ومحزن، ففي فبراير 2024 غاب الطلبة عن مدارسهم يومــي الأربعاء والخميس قبل عطلة الأعياد الوطنية، وأيضا غابوا عن مدارسهم بعد عطلة الأعياد الوطنية يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس.
والسؤال الذي يطرح نفسه: من المسؤول عن ظاهرة غياب الطلبة التي تتكرر كل عام قبل وبعد الأعياد الوطنية؟
الكثير يأمل من وزارة التربية أن تتخذ اجراءات رادعة بحق هؤلاء الطلبة الذين غابوا عن مدارسهم، والبعض الآخر يلقي باللوم على الأسرة ويعتبرها هي السبب في الغياب، والخاسر أولا وأخيرا الطالب والدولة بما ينجم عن ذلك من ضعف لمخرجات التعليم ومستويات الطلبة، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة باعتبار مصلحة الطالب التربوية والتعليمية هي الهدف والمبتغى لكليهما.
ومــن منطلق الحرص والاهتمام بالعملية التعليمية والتربوية، وكوني كنت معلما سابقا في وزارة التربية أحببت أن أشارك في تقديم حل مناسب لظاهرة غياب الطلبة.
لذا أقترح على وزارة التربية ترحيل عطلة منتصف العام الدراسي إلى شهر فبراير ودمجها مع عطلة الأعياد الوطنية، بحيث تكون العطلة شهرا كاملا تقريبا، وهذا الاقتراح برأيي الشخصي يساهم في التقليل من ظاهرة غياب الطلبة، وما ينتج عنها من آثار سلبية من حيث متابعة الدروس، وربما حدوث فاقد تعليمي في بعض المواد أو تراكم الدروس والمعلومات سواء على المعلم أو المتعلم.
لذا، نرجو من المسؤولين في وزارة التربية دراسة اقتراحنا وترجمته إلى واقع حي ملموس في السنوات المقبلة إن أمكن، وبذلك نكون قد ساهمنا في علاج هذه الظاهرة التي تؤرق الوزارة والمجتمع.
اقرأ واتعظ:من السهل أن تبني مصنعا.
ومن السهل أن تبني منزلا.
ولكن من الصعب أن تبني إنسانا.

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