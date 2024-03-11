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مجلس 2024 شركاء الوطن

3/11/2024 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت فترة الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024، والتي ستجرى في غضون شهر تقريبا، حيث يسعى جموع المرشحين للوصول إلى قبة «عبدالله السالم»، هذا الموقع البالغ الأهمية على صعيد خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة بشكل عام.
وفي تقديرنا المتواضع نقول إن الانتخابات المقبلة ستزخر بالكثير والكثير من التغييرات وظهور وجوه قديمة وجديدة خاصة بعد العفو الأميري والسماح بالترشح من قبل ولي الأمر صاحب السمو، في مبادرة لها تقدير كبير في نفوس المواطنين جميعا، وذلك بالنظر إلى أن لصاحب السمو رؤيته في هذا الصدد عبر تواجد الجميع وحضور أكبر قدر من شركاء الوطن والمجتمع في خدمة البلاد والعباد.
وفي مثل هذه المناسبة تتوجه عقول وأفئدة جماهير المواطنين لهذه المناسبة لتفتتح أولى الخطوات المتوخاة لمجلس أمة جديد ووفق رؤية جديدة، ليتمكن الفائزون بمقاعد البرلمان من تحقيق تطلعات وتمنيات الناخبين الذين سيقع عليهم اختيار الناخبين لتمثيلهم في هذا المجلس لتوصيل أصواتهم بنظرة ملؤها التفاؤل.
وبناء عليه نقول إن مطالب الناخبين من هذا المجلس تكاد تكون معروفة، ويمكننا التأكيد عليها والتي يأتي على رأس الأولويات سعي السلطتين (المجلس والحكومة) لعدم التأزيم بينهما، والعمل بما يخدم تطلعات الناخبين وأبناء شعبنا، وتجنب كل الأمور التي تعكر صفو المجلس والاستفادة من أخطاء الماضي في هذا الصدد.
كما أن الآمال، كما أسلفنا، معقودة بشكل كبير على هذا المجلس الذي نتمنى أن يأتي ليحقق الإنجازات والتنمية التي تنتظرها البلاد منذ زمن بعيد نسبيا، وعدم تعطل عجلة التنمية، هذا بالإضافة إلى مجيء هذا المجلس في ظل ظروف إقليمية متغيرة عما كان عليه آخر مجلس أمة.
لذا فإن المطلوب اليوم من نواب أمة 2024 الأخذ بالاعتبار تلك الظروف الجديدة على الأقل بالنسبة للنواب الأفاضل الذين سيدخلون المجلس لأول مرة. كما أن المسؤولية الواقعة عليهم كبيرة لاستكمال مسيرة مشاريع التنمية، كما أشرنا والنهوض بالبلاد بأفضل صورة ممكنة.
ومن ناحية أخرى، فإن آمال وتطلعات الناخبين الذين سينتخبون هذا المرشح أو ذاك معقودة على الإنجازات التي ينتظرونها منهم، وتقديم كل ما عندهم واستكمال ما قدمه النواب السابقون من مشاريع وقوانين لمصلحة الوطن والمواطنين، والسعي لخدمة عموم الشعب الكويتي بكل ما أوتوا من قوة وعزم، وأن يكونوا على مستوى هذه الآمال والتوقعات، متمنين وصول الأفضل.
والله الموفق.

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