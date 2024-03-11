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يامن شرى له من حلاله علة!

3/11/2024 2:11:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) «باب يجيب الريح».. هذا مثل جميل مازال الناس يرددونه منذ القدم حتى اليوم، وله معنى أجمل، والأمثال عموما لم توضع إلا لفائدة الناس ونصحهم وإرشادهم، والمثل بتمامه: «باب يجيب الريح سده واستريح»، وربما قيل: يجيك منه ريح، أما الريح المشار إليها فليست الريح التي نعرفها وإنما المقصود بها المشاكل والمتاعب والهموم والمصاعب التي تمر بالمرء، وما أكثرها في حياتنا!
فأنت أيها الرجل، وكلنا هذا الرجل، إن كانت هناك أخبار وأقاويل تزعجك وتقلقك وتجعلك مهموما، فلا تلتفت إليها ولا تعرها اهتمامك ودعها عنك وارمها وراء ظهرك ولا تفكر فيها.
فمن أراد الراحة فعليه الابتعاد عن كل ما يكدر صفو عيشه، وألا يدخل نفسه في دوامة هو في غنى عنها، حتى لا ينطبق عليه المثل الشعبي: «يا من شرى له من حلاله علة»، فعليك إغلاق هذا الباب المزعج سريعا، وحتى إذا سلكت طريقا وعرا يسبب لك المشاكل فلا تعاود الدخول فيه، وقد أحسن القائل:
هوّن الأمر تعش في راحة
كلّ ما هوّنت إلا سيهون
ليس أمر المرء سهلا كله
إنما الأمر سهول وحزون
ولا تنجلي هموم المرء وأحزانه إلا بالثقة بما عند الله تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والعاقل خصيم نفسه، وما أجمل قوله عز من قائل: (كل يوم هو في شأن - الرحمن:29)، فمن شأنه جل وعلا أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما، فيكشف كربا ويغفر ذنبا ويجيب مضطرا، ويرفع قوما ويضع آخرين.
وقد يأتي معنى المثل المشار إليه بالبحث عن أصل المشكلة لحلها من جذورها والفكاك منها، ولنلتفت متأملين قول الشاعر:
دع المقادير تجري في أعنتها
ولا تبيتن إلا خالي البال
ما بين غمضة عين وانتباهتها
يغير الله من حال إلى حال
ودمتم سالمين.

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