عبدالوهاب الرشود بيتك يشهد طفرة في الحلول المصرفية الرقمية



«بيتك» أصبح بعد الاستحواذ على «الأهلي المتحد» أكبر بنك بالكويت وثاني أكبر مصرف إسلامي بالعالم

نتواجد اليوم بمناطق رئيسة تضم الكويت والبحرين وتركيا والسعودية وماليزيا وألمانيا ومصر وبريطانيا

«بيتك» يضع في اعتباره أي فرص سانحة من شأنها تعزيز نموه وتضيف قيمة للبنك ومساهميه وعملائه الاستثمار بالحلول الرقمية سيستمر بالنمو.. وسيكون هناك تركيز أكبر بمنتجات التمويل الأخضر

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف، عبد الوهاب عيسى الرشود في مقابلة مع مجلة غلوبل فاينانس إن «بيتك» أظهر مؤشرات سلامة مالية قوية من حيث قيمة الأصول، وكفاية رأس المال ونسب السيولة، حيث سجل أرباحا صافية بلغت 584 مليون دينار (1.9 مليار دولار)، بزيادة بلغت 63% مقارنة بعام 2022، محققا أعلى أرباح في تاريخ القطاع المصرفي في الكويت، كما بلغ إجمالي الأصول 38 مليار دينار (123.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.04 مليار دينار مقارنة بالعام الماضي.واستعرض الرشود خلال لقاء خاص مع المجلة آخر مستجدات مشروع استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد، وقال إن «الأهلي المتحد - البحرين» أتم عملية التحويل من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وحصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من مصرف البحرين المركزي، ما يعني تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يشمل خدمات الأفراد، خدمات الشركات، أدوات التوفير والاستثمار، إضافة إلى حلول تمويل التجارة وإدارة الثروات.وأوضح أن «بيتك» أتم بنجاح تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد - الكويت وتبادل أسهم زيادة رأسمال «بيتك» مع مساهمي البنك الأهلي المتحد - الكويت، بحيث أصبح «بيتك» بشكل رسمي وبعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية والرقابية الشركة الدامجة، فيما أصبح البنك الأهلي المتحد الشركة المندمجة.وأضاف أن «بيتك» أصبح بعد الاستحواذ أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يتواجد اليوم في مناطق جغرافية رئيسة مختلفة في العالم مثل الكويت، والبحرين، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، وألمانيا، ومصر، والمملكة المتحدة، إضافة إلى مناطق إستراتيجية أخرى.وأكد الرشود أن «بيتك» يضع في اعتباره أية فرص سانحة من شأنها أن تعزز نموه وتضيف قيمة للبنك ومساهميه وعملائه.وعن الآفاق المستقبلية لقطاع المصارف في 2024، قال الرشود إنه في حين يشهد القطاع المصرفي طفرة بالحلول المصرفية الرقمية، وزيادة إقبال العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، يتوقع أن تظل البيئة التشغيلية للقطاع مستقرة، لافتا إلى أن الاستثمار في الحلول الرقمية سيستمر في النمو وفق وتيرة سريعة، وأنه سيكون هناك تركيز أكبر للاستثمار في منتجات التمويل الأخضر ومشاريع الاستدامة.ويرى الرشود أن مستقبل الصناعة المصرفية في الكويت والمنطقة في طور أن يشهد تقدما كبيرا على صعيد التحول الرقمي من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في الخدمات المصرفية.وتطرق في سياق حديثه إلى أن البنوك ستستفيد حتما من الرؤى المستندة إلى البيانات لتعزيز تخصيص خدماتها وتيسير عملياتها، وستصب تركيزها على تحسين خدمة العملاء بشكل مستمر من خلال القنوات الرقمية، مما ينتج عنه بيئة مصرفية أكثر كفاءة وسهلة الاستخدام.وأضاف: «سيكون الاعتماد الأكبر على الذكاء الاصطناعي والعمليات الروبوتية والذي يسهم بدوره في تحسين نواح مصرفية عدة تشمل عملية اتخاذ القرار، الربحية، كشف عمليات الاحتيال ومنعها إضافة إلى إدارة المخاطر بصورة أفضل».