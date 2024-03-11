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الملا أوتوموبيلز تسلط الضوء على تفوق وريادة مرسيدس - AMG

3/11/2024 2:11:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تؤكد شركة الملا أوتوموبيلز الموزع الحصري لـ «مرسيدس - بنز» في الكويت دعمها لـ«مرسيدس - بنز»، وذلك من خلال بناء مرفق أيقوني على مستوى العالم ليتناسب مع رفاهية «مرسيدس - بنز»، ويأتي ذلك في إطار إعادة تصميم معرضها الرئيسي الجديد، والذي يتميز بوجود مركز أداء «AMG»، بإمكانيات عرض تصل إلى 14 نموذجا من مجموعة AMG بالكامل، بالإضافة إلى استوديو للتخصيص.
ويقع المعرض في منطقة الري على طريق الدائري الرابع، ويمتد على مساحة تزيد قليلا على 17 ألف متر مربع، ويمثل أحد أكبر معارض «مرسيدس - بنز» الرئيسية في المنطقة، مع أكثر من أربعة طوابق تعرض أكثر من 50 نموذجا جديدا من «مرسيدس - بنز».
ومنذ تأسيسها، كانت مرسيدس-AMG تترادف مع الهندسة الدقيقة والأداء الفريد، وتاريخ سباق غني يعود إلى الستينيات. تأسست في أفالترباخ، ألمانيا، على يد المهندسين هانس فيرنر أوفريخت وإرهارد ميلشر، واسم «AMG» هو اختصار لأسماء الثلاثة. بدأت كشركة مستقلة متخصصة في التفوق الهندسي والابتكار في الأداء، فضلا عن تحسين مرسيدس-بنز سباقات السيارات، وتطورت بسرعة إلى علامة تجارية أيقونية يحتفى بها لسياراتها الرياضية عالية الأداء.
انضمام رسمي إلى مرسيدس-بنز
وفي عام 1999 أصبحت مرسيدس-AMG فرعا رسميا لمرسيدس-بنز، ما يؤكد موقعها كذراع أداء الشركة المشهورة. وأسفرت هذه الشراكة عن مجموعة من السيارات الديناميكية التي تمزج بسلاسة بين الرفاهية والأداء العالي.
ويظهر التزام مرسيدس-AMG بدفع حدود الابتكار السيارات في تقدماتها، بما في ذلك مفهوم «رجل واحد، محرك واحد»، حيث يتم صنع كل محرك بعناية فائقة من قبل فني واحد.
وتمتد جذور مرسيدس-AMG في سباقات السيارات بعمق، مع تاريخ بني على انتصارات في حلبات السباق حول العالم، من السيارة الأسطورية 300 SEL 6.8 AMG - الملقبة بـ «الخنزير الأحمر» - التي انتصرت في سباق 24 ساعة في سبا عام 1971 إلى الهيمنة في بطولة DTM الألمانية للسيارات السياحية أثبتت AMG دوما قوتها على المضمار.
ويتسم تاريخ مرسيدس-AMG بالانتصارات المتعددة على المضمار، وتتوج ذلك بالنجاح في فورمولا 1 مع فريق مرسيدس-AMG بتروناس في وقت لاحق. تتجاوز هذه الروح الفائزة حدود سباقات السيارات وتتجسد في كل سيارة AMG، من فئة A الرشيقة إلى سلسلة GT القوية.
واليوم تقف مرسيدس-AMG كرمز للتميز في صنع السيارات، دمج الرفاهية والأداء بطريقة تستمر في جذب عشاق السيارات حول العالم. مع استمرار تطور تاريخ AMG، يعد المستقبل بمزيد من الابتكارات المثيرة من هذه العلامة المتميزة.
السيارات الأيقونية
أهدت مرسيدس-AMG عالم السيارات مجموعة من السيارات الأيقونية التي تمزج بسلاسة بين الرفاهية وقدرات الأداء العالية. سلسلة AMG GT، بتصميمها اللافت ومحركاتها الفعالة، تمثل قمة حرفية AMG. C63 AMG، المفضلة التي لا تفارقنا، تجمع بين الجدوى اليومية ومحرك V8 القوي، مما يقدم تجربة قيادة مثيرة. ولكي لا تظل في الظل، تظهر A 45 AMG أن الأداء ليس مقتصرا على المنصات الكبيرة، حيث تجلب إثارة AMG إلى فئات السيارات الصغيرة. كل سيارة تشهد على التزام العلامة بتقديم ديناميات القيادة الفريدة دون التنازل عن الأناقة.
الابتكار والتطور
وكفرع تابع لمرسيدس-بنز منذ عام 1999، تستمر AMG في التطور، مقدمة ابتكارات رائدة تعيد تعريف المشهد السيارات. فلسفة «رجل واحد، محرك واحد» تضمن أن يكون كل محرك AMG تحفة مصنوعة يدويا، تعكس التفاني والدقة المبذولة في كل سيارة. ومع التقدم في التكنولوجيا والديناميكا الهوائية والأداء المستدام، تظل مرسيدس-AMG رائدة في سعيها نحو التميز بقطاع السيارات.
تأثير عالمي
ويتجاوز تأثير مرسيدس-AMG أصولها الألمانية، حيث يجذب العشاق ويحدد المعايير على مستوى العالم. يقاس تأثيرها العالمي ليس فقط في أرقام المبيعات، لكن أيضا في الولاء الراسخ لمجتمع عاشق لا يتزعزع. من الطرق السريعة في ألمانيا إلى الطرق ذات المناظر الخلابة في كاليفورنيا، تجذب سيارات AMG الانتباه وتحظى بالاحترام، مجسدة الاندماج المثالي بين الرفاهية والأدرينالين. وفيما تنظر مرسيدس-AMG إلى المستقبل، يعد المستقبل بمزيد من الابتكارات المثيرة. ومع التفاني في الاستدامة والتنقل الكهربائي والتصميم المتطور، تكون العلامة جاهزة للاستمرار في تشكيل مستقبل قيادة الأداء. تتكشف قصة مرسيدس-AMG مع كل إصدار جديد، داعية العشاق للانضمام إلى تراث دقة وقوة وتجارب قيادة لا مثيل لها.

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