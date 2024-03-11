KIB توقيع شراكة بين مركز مبادر وpaydo لدعم المبادرين

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن عقد اتفاقية شراكة إستراتيجية تجمع بين شركة KIB مركز مبادر، المتخصصة في خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتدريب في مجال ريادة الأعمال، وشركة Paydo الرائدة في مجال الخدمات التقنية واللوجستية للتجارة الإلكترونية.وبهذه المناسبة، قال رئيس KIB مركز مبادر، محمد الهويدي: «إن هذه الشراكة الإستراتيجية تنسجم مع رؤية كلتا الشركتين في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق رؤية الكويت في أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا رائدا.

كما ان هذا التعاون سيحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا في المنطقة، ما يعد خطوة مهمة نحو تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص لهم لتطوير مشاريعهم والارتقاء بقدراتهم الإدارية والتقنية».

ويتجسد الهدف الأساسي من إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث يتم توظيف خبرات KIB مركز مبادر في الاحتضان وتسريع الأعمال، وتقديم الاستشارات المتخصصة في قطاع ريادة الأعمال والتدريب، إلى جانب الحلول اللوجستية المتقدمة التي توفرها منصة Paydo في مجال التجارة الإلكترونية.

ومن خلال هذه الخطوة المهمة ستتمكن KIB مركز مبادر، من خلق بيئة داعمة لرواد الأعمال والمبادرين، تتضمن فرص الاحتضان وتسريع الأعمال مدعومة بخدمات Paydo في التجارة الإلكترونية والخدمات التقنية واللوجستية، على غرار تنفيذ الطلبات وتوصيلها بكفاءة عالية وكذلك خدمات ما بعد البيع، حيث سيسهم هذا التعاون في تسهيل عمليات البيع والعمليات اللوجستية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن KIB كان قد أسس شركة KIB مركز مبادر لتكون سندا قويا وشريكا موثوقا للمبادر الكويتي، وفي إطار سعي البنك إلى صقل مهارات رواد الأعمال والمشاريع بالكويت، وذلك من خلال توفير باقة مميزة من الأدوات التعليمية والتدريبية المتكاملة، والمزودة بمحتوى معرفي شامل أعده KIB خصيصا بالتعاون مع شركاء عالميين في المجالات ذات الصلة.