Monday, 11 March 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


KIB توقيع شراكة بين مركز مبادر وpaydo لدعم المبادرين

3/11/2024 2:11:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن عقد اتفاقية شراكة إستراتيجية تجمع بين شركة KIB مركز مبادر، المتخصصة في خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتدريب في مجال ريادة الأعمال، وشركة Paydo الرائدة في مجال الخدمات التقنية واللوجستية للتجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس KIB مركز مبادر، محمد الهويدي: «إن هذه الشراكة الإستراتيجية تنسجم مع رؤية كلتا الشركتين في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق رؤية الكويت في أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا رائدا.

كما ان هذا التعاون سيحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا في المنطقة، ما يعد خطوة مهمة نحو تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص لهم لتطوير مشاريعهم والارتقاء بقدراتهم الإدارية والتقنية».
ويتجسد الهدف الأساسي من إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث يتم توظيف خبرات KIB مركز مبادر في الاحتضان وتسريع الأعمال، وتقديم الاستشارات المتخصصة في قطاع ريادة الأعمال والتدريب، إلى جانب الحلول اللوجستية المتقدمة التي توفرها منصة Paydo في مجال التجارة الإلكترونية.
ومن خلال هذه الخطوة المهمة ستتمكن KIB مركز مبادر، من خلق بيئة داعمة لرواد الأعمال والمبادرين، تتضمن فرص الاحتضان وتسريع الأعمال مدعومة بخدمات Paydo في التجارة الإلكترونية والخدمات التقنية واللوجستية، على غرار تنفيذ الطلبات وتوصيلها بكفاءة عالية وكذلك خدمات ما بعد البيع، حيث سيسهم هذا التعاون في تسهيل عمليات البيع والعمليات اللوجستية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن KIB كان قد أسس شركة KIB مركز مبادر لتكون سندا قويا وشريكا موثوقا للمبادر الكويتي، وفي إطار سعي البنك إلى صقل مهارات رواد الأعمال والمشاريع بالكويت، وذلك من خلال توفير باقة مميزة من الأدوات التعليمية والتدريبية المتكاملة، والمزودة بمحتوى معرفي شامل أعده KIB خصيصا بالتعاون مع شركاء عالميين في المجالات ذات الصلة.

MENAFN11032024000130011022ID1107958792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث