7 5 مليارات دولار استثمارات المباني داخل الكويت وخارجها



محمد الشايع: أداء الشركة المتميز انعكس على النتائج المالية والتطور في مشاريعها وليد الشريعان: تركيزنا الأساسي ينصب على المشاريع ذات العوائد المميزة بالخليج

طارق عرابيأكد رئيس مجلس إدارة شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع، نجاح الشركة في تحقيق أداء متميز خلال العام 2023 بفضل الله ومن ثم جهود الإدارة التنفيذية والموظفين، والذي انعكس في نتائجها المالية والتطور الذي شهدته مشاريعها بشكل واضح وهائل.وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 76%، ان «المباني» حققت نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ارتفع معها صافي الربح لعام 2023 إلى 65 مليون دينار مقارنةبـ 61 مليون دينار في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4%. أما على الصعيد الإستراتيجي والتشغيلي، فقد أكد الشايع ارتفاع مستويات الإشغال في مشاريعها القائمة في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى نجاحها بتنظيم وتقييم أنشطتها وعملياتها، والاستمرار في تنويع محفظة مشاريعها وأعمالها، ناهيك عن سعي الشركة نحو مواصلة مسيرة التوسع بعلاماتها التجارية من خلال استثماراتها وشركائها الاستراتيجيين في كل موقع جغرافي تعمل به.وقال الشايع إنه ونظرا لما يسهم به مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إثراء مبادرات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فقد انعكست هذه الرؤية على مشاريعها، حيث حصل مشروع الأفنيوز في الكويت على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، كما قامت الشركة بالعمل على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج المختلفة لتعزيز التزامها بأعلى المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة والذي يتماشى مع استراتيجيتها للاستدامة ورؤيتها المستقبلية. وأشار الشايع إلى أن العام 2023 شهد تطورا هائلا في أعمال البناء في مشروع «أفنتورا» في منطقة جابر الأحمد (J3) والذي يعد أول مشروع للمباني من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يليه مشروع «سوق صباح» بمدينة صباح الأحمد السكنية (S3) عبر إبرامها لاتفاقية الشراكة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.أما على صعيد المملكة العربية السعودية، فقد أوضح الشايع أن أحد أبرز التطورات في هذا العام كان ‫حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز - الخبر، وذلك تم تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية كما تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي مع تحالف بنكي للمرحلة الأولى من المشروع، فيما واصلت الشركة أعمال البناء في مدينة الرياض لتصل نسبة البناء حاليا إلى 35% لمشروع الأفنيوز - الرياض والذي تفوق قيمته 16 مليار ريال سعودي.‬‬‬‬‬‬‬‬أما في مملكة البحرين فتواصل الشركة العمل على المرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز- البحرين الذي يتضمن توسعه ستضيف مساحة قابلة للتأجير تبلغ 42.000 متر مربع والذي سيتم افتتاحه في عام 2024.استثمارات ملياريةمن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان، ان إجمالي استثمارات الشركة داخل الكويت وخارجها بلغت نحو 7.5 مليارات دولار بنهاية العام 2023، مؤكدا في الوقت ذاته ان الشركة لا تتوانى في بحث ودراسة الفرص الاستثمارية التي تعرض عليها، لافتا إلى أن تركيز الشركة الأساسي ينصب على المشاريع ذات العوائد المميزة في دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.وأشار إلى أن «المباني» مهتمة بالسوقين السعودي والبحريني مع شركاء في كلا البلدين، حيث تبحث الشركة في الجزء الغربي من السعودية «مدينة جدة»، مضيفا ان كل ما تم التخطيط له يسير وفقا للخطة الموضوعة له، حيث تبلغ نسبة الإنجاز في مشروع الأفنيوز- الرياض نحو 35% فيما يتوقع افتتاح المجمع بنهاية العام 2026، أما بالنسبة للأبراج فما زالت تحت التصميم الداخلي فيما يتوقع اعتماد مقاولي إنشاء الأبراج نهاية العام الحالي، متوقعا الانتهاء من تنفيذ الأبراج بعد سنة من افتتاح المجمع بالرياض، أما بالنسبة لمشروع الشركة في «الخبر» فيتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده وافتتاحه نهاية العام 2027.أما فيما يتعلق بمشروع الأفنيوز- البحرين، فتوقع الشريعان أن تنتهي المرحلة الثانية من المشروع وافتتاحه بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية قد تتضمن مشروع فندق تحت الدراسة لم يتم اعتماده حتى الآن.وفيما يتعلق بالأرض التي تمتلكها الشركة في منطقة السالمية والتي كانت محل نزاع في السابق، أكد الشريعان أن الشركة قد حصلت على حكم نهائي بات في القضية المتعلقة بالأرض لصالحها، حيث يتم حاليا دراسة الفرصة الأفضل للشركة من حيث استثمار الأرض أو بيعها.الجمعية العموميةوصادقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي حسابات الشركة والحوكمة والمكافآت ولجنة التدقيق، كما اقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة 14% من إجمالي رأس المال أي بواقع 14 فلسا لكل سهم، وتوزيع 6% أسهم منحة مجانية.ووافقت الجمعية على الجدول الزمني المتضمن تاريخ استحقاق وتاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية، وذلك على النحو التالي:- تاريخ حيازة السهم: 25 مارس 2024.- تاريخ تداول السهم دون استحقاق: 26 مارس 2024.- تاريخ الاستحقاق: 28 مارس 2024.- تاريخ التوزيع: 09 أبريل 2024.إعادة هيكلة شاملةأكد وليد الشريعان أن «المباني» بصدد إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة، بحيث يتناسب عدد العمالة وهيكلها مع حجم العمل خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن إعادة الهيكلة تنصب حول زيادة عدد العمالة حتى تتناسب مع الشركات الزميلة والتابعة لها، خاصة ان الشركة بصدد التوسع في استثماراتها المختلفة، لاسيما في مدينة جابر الأحمد، ومشروع «صباح» والتي أسست «المباني» إدارات خاصة لإدارة هذه المشاريع.دراسة مشاريع السوق الإماراتيحول مشاريع «المباني» في السوق الإماراتي، أفاد الشريعان بأن الشركة لديها أرض بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين في أبوظبي، وأن هناك عدة تصورات لاستثمارها، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.دراسة فرص استثمارية في مصرفي رده على سؤال حول إمكانية دخول الشركة للسوق المصري، أكد الشريعان ان «المباني» لديها علاقات طيبة مع الجهات الرسمية المصرية، وان هناك عددا من الفرص المعروضة على الشركة تخضع للدراسة في الوقت الراهن.«أفنتورا - J3» بالكويت.. أحد المشاريع المستدامةأكد الشريعان أن مشروع أفنتورا- J3 الكويت يعتبر أحد المشاريع المجتمعية المستدامة الذي تنفذه الشركة حاليا ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تتولى المباني مع تحالف يضم مجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة تطويره ضمن تطوير مدينة جابر الأحمد بتكلفة تصل 180 مليون دينار حصة المباني فيه 35% والنسبة الباقية مشتركة بين «الصناعات» و«التخصيص»، حيث يتوقع الانتهاء منه في 2026، وهو عبارة عن مشروع يضم 270 وحدة سكنية بين فلل وشقق.