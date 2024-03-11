المركزي النساء يشكلن 59% من موظفي البنك و50% من المناصب القيادية

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تمكين المرأة لأداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية، أكد البنك عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى المؤسسة، حيث يقدم أحد أبرز الأمثلة على دور المرأة الفاعل داخل المجتمع الكويتي في مختلف الوظائف وأدائها المميز في مختلف القطاعات.
وفي هذا الشأن، فإن نسبة النساء العاملات في بنك الكويت المركزي تشكل 59% من مجموع موظفي البنك، فيما تشغل السيدات نسبة 50% من المناصب القيادية في البنك، وأضاف البنك المركزي أن هذه النسبة تؤكد إيمان البنك بكفاءة الكوادر النسائية الوطنية وقدرتها على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام على نحو يسهم في تميز المؤسسة وتقدمها.
وعلى مستوى التعليم والتطوير المهني حصلت موظفات بنك الكويت المركزي على 42% من إجمالي الشهادات المهنية لدى العاملين في البنك، واستفادت الكوادر النسائية بما نسبته 44% من البعثات الدراسية في البنك المركزي خلال السنوات العشر الماضية.
هذا، وسيواصل بنك الكويت المركزي هذا النهج القائم على المساواة في منح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.
MENAFN11032024000130011022ID1107958789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.