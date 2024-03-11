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المركزي النساء يشكلن 59% من موظفي البنك و50% من المناصب القيادية

3/11/2024 2:11:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تمكين المرأة لأداء دورها الحيوي الفاعل في التنمية، أكد البنك عنايته بدعم المرأة والاستفادة من قدراتها على مستوى المؤسسة، حيث يقدم أحد أبرز الأمثلة على دور المرأة الفاعل داخل المجتمع الكويتي في مختلف الوظائف وأدائها المميز في مختلف القطاعات.
وفي هذا الشأن، فإن نسبة النساء العاملات في بنك الكويت المركزي تشكل 59% من مجموع موظفي البنك، فيما تشغل السيدات نسبة 50% من المناصب القيادية في البنك، وأضاف البنك المركزي أن هذه النسبة تؤكد إيمان البنك بكفاءة الكوادر النسائية الوطنية وقدرتها على تحمل المسؤوليات وإنجاز المهام على نحو يسهم في تميز المؤسسة وتقدمها.
وعلى مستوى التعليم والتطوير المهني حصلت موظفات بنك الكويت المركزي على 42% من إجمالي الشهادات المهنية لدى العاملين في البنك، واستفادت الكوادر النسائية بما نسبته 44% من البعثات الدراسية في البنك المركزي خلال السنوات العشر الماضية.
هذا، وسيواصل بنك الكويت المركزي هذا النهج القائم على المساواة في منح الفرص للطاقات الوطنية وتمكين الكوادر النسائية من أداء الأدوار المنوطة بها وخدمة البلاد من كافة المواقع، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

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