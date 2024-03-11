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الأهلي يستقبل عملاءه برمضان من 10 صباحا حتى 1 30 ظهرا

3/11/2024 2:11:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن ساعات العمل ومواعيد استقبال العملاء خلال شهر رمضان، على أن تكون من الساعة 10 صباحا حتى 1:30 بعد الظهر لكل فروع البنك، وسيستقبل فرع الخيران في مجمع الخيران مول العملاء على فترتين: من الساعة 11 صباحا حتى 3:30 عصرا، ومن الساعة 8 مساء حتى 11:30 مساء.
وسيواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم خدماته المصرفية لعملائه عبر الموقع الإلكتروني، وعن طريق تطبيقه على الأجهزة الذكية، في حين يمكن للعملاء القيام بالعديد من المعاملات المصرفية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي».
وبهذه المناسبة، يرفع البنك الأهلي الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة والشعب الكويتي وجميع المقيمين على أرض الكويت، بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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