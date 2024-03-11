الوطني كرم موظفيه المتميزين خلال 2023 بحفل النخبة السنوي



محمد العثمان: موظفونا ثروتنا الحقيقية ونسعى دائماً لتحفيزهم وتقدير جهودهم وعطائهم

التزام موظفينا بأعلى معايير الجودة في خدمة العملاء ميّز «الوطني» عن باقي المنافسين

تحسين جودة خدماتنا وابتكار منتجات جديدة تنال رضا عملائنا نتاج جهد والتزام موظفينا

«الوطني» يوفّر بيئة عمل فريدة وثقافة أداء مستدام.. تعزز الأداء والابتكار بين موظفيه

النجاحات التي نحصدها اليوم ثمار إستراتيجيات ناجحة رسخت تفوقنا بالخدمات الرقمية نرسّخ موقعنا بالصدارة عبر تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطوراً في الكويت

احتفى بنك الكويت الوطني بموظفيه المتميزين من مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، وذلك خلال حفل النخبة السنوي الذي أقيم هذا العام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور القيادات التنفيذية للبنك، حيث ينظم البنك الحفل سنويا لتتويج أداء الموظفين طوال العام وتحفيزهم على مواصلة التفوق والإنجاز بما يسهم في تعزيز مكانة الوطني الرائدة.وأقيم الحفل بحضور القيادات التنفيذية للبنك، يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني.وقامت الإدارة التنفيذية بتوزيع شهادات التقدير على الموظفين المتميزين في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، ممن قدموا أداء استثنائيا خلال عام 2023 تقديرا لجهودهم في تقديم خدمات ومنتجات متميزة حازت على مستوى متميز من رضا العملاء.ويهدف «الوطني» من خلال هذا التكريم الذي يتواصل كل عام إلى تقدير الموظفين الذين أظهروا أداء استثنائيا على مدار العام وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتكريس مكانة البنك الرائدة محليا وإقليميا.كما يبرهن البنك من خلال هذا التكريم على اهتمامه بكوادره البشرية وحرصه على تقديم كل الدعم لهم بما ينعكس على أدائهم في العمل ويسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها «الوطني» لعملائه، وتخلل الحفل الكثير من الفعاليات المميزة والمفاجآت والمسابقات وتوزيع الجوائز القيمة على الموظفين.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان: «إن حفل تكريم النخبة يعد من الفعاليات المهمة التي يقوم البنك بتنظيمها سنويا، وذلك لتقدير الموظفين على ما قدموه من جهود وأداء استثنائي خلال العام، وهو ما يبرهن على تقدير البنك للدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في الإنجازات المتواصلة التي يحققها الوطني على كل المستويات».وأضاف العثمان: «تحسين جودة الخدمات التي نقدمها وابتكار منتجات جديدة تنال رضا العملاء هو نتاج جهد والتزام الموظفين، لذلك نحرص على تقدير جهودهم وأدائهم الرفيع والتزامهم بمعايير الجودة وخدمة العملاء بمستوى راق وأسلوب متطور ميز بنك الكويت الوطني عن باقي المنافسين».وأوضح أن فريق عمل مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات، وذلك للحفاظ على مكانة البنك الرائدة وتكريس موقعه في الصدارة وضمان تفوقه الواضح في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الأكثر تطورا وتميزا في الكويت.وأشار قائلا: «نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن موظفينا هم أهم أصولنا، لذلك نحرص دائما على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير وتنمية مهارات كوادرنا على كل المستويات وهو ما ينعكس إيجابا على جودة ما نقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة».وأكد أن مبادرات البنك الساعية إلى تحفيز طاقات موظفيه ستتواصل انطلاقا من إيمانه بأن ضمان استمرار تفوقه طويل الأمد يرتكز إلى امتلاكه كوادر بشرية مؤهلة بكفاءة مهنية عالية.ولفت العثمان إلى أن الوطني يتمتع بثقافة مؤسسية فريدة من نوعها وبيئة عمل استثنائية تحفز الابتكار، وتحقق الرضا والتطور الوظيفي وتشجع على المزيد من البذل والعطاء، هذا إلى جانب فرص التطوير المهني التي يمنحها البنك لموظفيه باستمرار عن طريق برامج تدريب تضاهي المستويات العالمية بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم.وأكد أن النجاحات التي يحصدها الوطني اليوم هي ثمار إستراتيجيات رسخت تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية وحلول الدفع الأكثر تطورا، وسعينا بلا كلل لفهم احتياجات وتطلعات العملاء، ومن ثم ابتكار منتجات مصرفية متميزة وخدمات رقمية تلبي رغباتهم وتتجاوز توقعاتهم.وفي ختام الحفل، وجه العثمان الشكر لكل موظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وأثنى على ما يقدمونه من جهود، كما أعرب عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي أثبت كفاءته وانتماءه لهذه المؤسسة الرائدة في الصناعة المصرفية على مستوى الكويت والمنطقة.وقد دأب بنك الكويت الوطني على تنظيم مثل هذه المناسبات لتكريم موظفيه حرصا منه على دعم كوادره وتشجيعهم للارتقاء وظيفيا ومهنيا، كما يحرص البنك على تعزيز مبدأ العلاقات الدائمة والطويلة الأمد مع الموظفين ما يساهم في تحفيز السلوك الإيجابي وروح العمل الجماعي وتعزيز أجواء بيئة العمل المثالية وزيادة رضا الموظفين.وقد نجحت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية خلال العام الماضي في تحديث وتطوير العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات العملاء، والتي أثمرت عن تطوير وتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بإضافة أكثر من 30 عملية لتحسين الخدمة على صعيد كل من واجهة المستخدم وتجربة المستخدم المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء، وإضفاء الطابع الشخصي على العديد من الخصائص.