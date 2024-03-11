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الجوعان الشدادية الصناعة يرى النور مايو المقبل

3/11/2024 2:11:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان، عن أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية تفوق الـ 90%، حيث من المقرر أن يرى المشروع النور في مايو المقبل.
وأكد الجوعان خلال جولة له مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال د.نورة المشعان، أن مشروع «الشدادية الصناعية» يعد أكبر مدينة صناعية في الكويت بمساحة تقدر بأكثر من 5 كيلومترات مربعة، تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه عالميا، فضلا عن تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة ترجمة للرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ودعم من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح.
وشدد الجوعان على أن إطلاق تجمعات صناعية في مشروع الشدادية الصناعية في مجال الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك والأدوية الحيوية والغذائية يعتبر نموذجا للتجمع الصناعي وهو من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي، لافتا الى أن زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية ستسهم في تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن لدولة الكويت ان تستفيد منها.
وأضاف أن مشروع الشدادية الصناعية يتكون من 3 قطاعات رئيسية هي الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات المتنوعة، مشيرا الى أن المدينة الصناعية ستدار باستخدام أساليب التنمية المستدامة، بما يضمن أن يكون القطاع الصناعي أحد الموارد غير النفطية الرئيسية للدولة.
بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال د. نورة المشعان ان مشروع الشدادية الصناعية يهدف إلى فتح مسار جديد لنوعية معينة من الصناعات والمستثمرين، لافتة الى ان وزارة الاشغال على اتم الاستعداد في الاستعجال بسد النواقص بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للصناعة الكويتية.
وأكدت على انه تم تخصيص فريق من وزارة الاشغال العامة للإسراع في تنفيذ طرق مؤقتة لحين عمل الطرق الدائمة للرابطة مع المدينة الصناعية والطرق الرئيسية لكي يسهل من عملية خروج ودخول المستثمرين للمدينة الصناعية.
من جانبه، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف إنه سيستدعي المسؤولين من وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة للاجتماع الاسبوع القادم للنظر في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه مشروع مدينة الشدادية الصناعية الحيوية ووضع جدول زمني لحل العقبات التي تواجه اتمام هذا المشروع الاقتصادي الهام.
بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م. محمد العدواني إن المشروع يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي الكيميائية بـ 242 قسيمة والأغذية 299 قسيمة والمتنوعة 495 قسيمة وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع وعشرة آلاف متر مربع تم تخصيص منها نسبة 10% لهيئة الاستثمار المباشر ونسبة 10% للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن معظم تلك الخدمات تقع في مركز المنطقة أو على مقربة من المداخل إذ تشمل هذه الخدمات مركز إطفاء وعيادة طبية ومركز أمن ومسجدا ومكاتب إدارية ومحطة وقود بالإضافة إلى حديقة تكنولوجية بمساحة 200 ألف متر مربع.
وأكد أنه من المتوقع البدء في تسليم المشروع بعدما يتم تمديد التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية (2024-2025).

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