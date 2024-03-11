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سبايس اكس تعتزم إجراء تجربة ثالثة للصاروخ الأكبر

3/11/2024 2:11:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «سبايس اكس»، أن الرحلة التجريبية الثالثة لـ«ستارشيب»، أكبر وأقوى صاروخ في العالم، قد تتم في 14 مارس، لكن ذلك يبقى رهن موافقة هيئة الطيران الأميركية.
ومن المحتمل أن يتغير الجدول الزمني، على ما أوضحت شركة الصناعات الفضائية المملوكة للملياردير ايلون ماسك. وكان الاختباران السابقان لهذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 120 مترا انتهيا بانفجار طبقتيه.
ويتألف «ستارشيب» من طبقتين: طبقة الدفع «سوبر هيفي» وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ. واختارت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» المركبة «ستارشيب» لتكون مركبة الهبوط لمهمة «أرتيميس 3» التي ستنقل رواد الفضاء إلى القمر في عام 2026.
وستسعى «سبايس اكس»، إلى تحقيق عدد كبير من «الأهداف الطموحة» في التجربة الثالثة، وفق الشركة. ومن بين هذه الأهداف تنفيذ «عودة متحكم بها» للمركبة التي يفترض أن تحط «في المحيط الهندي» عند انتهاء الرحلة.

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