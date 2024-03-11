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مدير مساجد الفروانية لـ الأنباء تأخير الأذان دقيقة واحدة في بعض مناطق المحافظة

3/11/2024 2:11:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أصدر مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري تعميما رقم 4/ 2024م بشأن مواقيت أذان الصلوات بإضافة دقيقة واحدة على كل مواقيت الأذان لجميع الصلوات، وذلك بالمناطق التالية فقط بمحافظة الفروانية: الأندلس والنهضة والعارضية وصباح الناصر والفردوس ‏وعبدالله المبارك ‏وجنوب عبدالله المبارك ‏وغرب عبدالله المبارك ‏ومدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية).
وأوضح مدير مساجد الفروانية في تصريحـــات
لـ «الأنباء» بشأن سبب صدور التعميم الجديد، أن إضافة دقيقة واحدة على كل مواقيت الأذان لجميع الصلوات في المناطق المحددة جاء بناء على الدارسة، ومناقشة المختصين بالتوقيت الشرعي لأوقات الصلاة في الكويت.
وأشار إلى وجود فارق زمني في هذه المناطق بموجب دراسة معدة من مرصد العجيري، مؤكدا أن التعميم يأتي حفاظا على صحة صيام أهل هذه المناطق، وهو ما أوجب التنبيه بعدم الإفطار على توقيت عاصمة الكويت ومراعاة الفروق الوقتية. ‎

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