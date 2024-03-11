مدير مساجد الفروانية لـ الأنباء تأخير الأذان دقيقة واحدة في بعض مناطق المحافظة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أصدر مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري تعميما رقم 4/ 2024م بشأن مواقيت أذان الصلوات بإضافة دقيقة واحدة على كل مواقيت الأذان لجميع الصلوات، وذلك بالمناطق التالية فقط بمحافظة الفروانية: الأندلس والنهضة والعارضية وصباح الناصر والفردوس وعبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك ومدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية).
وأوضح مدير مساجد الفروانية في تصريحـــات
لـ «الأنباء» بشأن سبب صدور التعميم الجديد، أن إضافة دقيقة واحدة على كل مواقيت الأذان لجميع الصلوات في المناطق المحددة جاء بناء على الدارسة، ومناقشة المختصين بالتوقيت الشرعي لأوقات الصلاة في الكويت.
وأشار إلى وجود فارق زمني في هذه المناطق بموجب دراسة معدة من مرصد العجيري، مؤكدا أن التعميم يأتي حفاظا على صحة صيام أهل هذه المناطق، وهو ما أوجب التنبيه بعدم الإفطار على توقيت عاصمة الكويت ومراعاة الفروق الوقتية.
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