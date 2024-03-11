العجيري العلمي الشتاء ينتهي اليوم ودرجات الحرارة تميل للارتفاع
التاريخ
3/11/2024 2:11:50 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) كشف مركز العجيري العلمي أنه وبدءا من اليوم الجمعة 8 مارس 2024 سنودع فصل الشتاء والبرودة وتميل الأجواء إلى الحرارة، وتبدأ علامات فصل الربيع بالظهور على النباتات.
وذكر المركز في بيان صحافي «ان هذا الانقلاب الجوي مرتبط بدخول الموسم الجديد والذي يستمر حتى 2 أبريل المقبل.
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