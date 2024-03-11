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العجيري العلمي الشتاء ينتهي اليوم ودرجات الحرارة تميل للارتفاع

3/11/2024 2:11:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف مركز العجيري العلمي أنه وبدءا من اليوم الجمعة 8 مارس 2024 سنودع فصل الشتاء والبرودة وتميل الأجواء إلى الحرارة، وتبدأ علامات فصل الربيع بالظهور على النباتات.
وذكر المركز في بيان صحافي «ان هذا الانقلاب الجوي مرتبط بدخول الموسم الجديد والذي يستمر حتى 2 أبريل المقبل.

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