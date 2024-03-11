بالفيديو ملفات منسية عمل بوليسي مستوحى من أحداث حقيقية



مناف عبدال: أعد المشاهدين بعمل مختلف في كل شيء من خلال خلطة جميلة

شجون: الدور جديد عليّ حيث أجسد شخصية المحققة «مريم» التي تبحث عن الحقيقة

عبدالله بوشهري: أنا «فتوة» العمارة و«الفريج» بالكامل وكلمتي تمشي على الجميع محمد هاشم: العمل يفتح ملفات صعبة وملائم لطموحنا وأحلامنا



ياسر العيلة

عندما نتحدث عن الإنتاج الدرامي في الكويت والخليج، فإن أحد أبرز الأسماء التي تتبادر إلى ذهن المشاهد هو اسم المخرج الكويتي مناف عبدال الذي يعتبر من أهم مخرجي الدراما في المنطقة، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة، وكانت له بصمته الواضحة على الشاشة، ويمتلك خبرة كبيرة في فن «التكنيك» والتصوير لتخرج أعماله بأفضل صورة، وهذا العام ينافس مناف نفسه في شهر رمضان من خلال 3 أعمال هي «خيوط المعازيب» و«ياسين عبدالملك» وأخيرا «ملفات منسية»، الذي تواجدت «الأنباء» في كواليس تصويره، وهو من إنتاج مؤسسة «دراما العربية» للإنتاج الفني، والتقت نجومه ومخرجه، الذين تحدثوا عن العمل على النحو التالي:

في البداية، قال مخرج ومنتج المسلسل مناف عبدال: مسلسل «ملفات منسية» قضية بوليسية فيها طابع كوميدي، وقد حرصت أنا وكاتب العمل محمد النشمي على تقديم خلطة جميلة حتى تكتمل كل عناصر العمل ليخرج للمشاهد بـ «لوك» جديد وقصة وصورة غير، باختصار أنا أعد الجمهور بعمل مختلف في كل شيء.

وعن وجود فنانين من أكثر من جنسية في العمل، أوضح: أنا والكاتب حرصنا على ذلك لأنه كما ذكرت لك أن العمل مختلف، فمعنا من العراق الفنان الكبير محمد هاشم وله العديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل «بنات صالح» والذي أبهرني أداءه فيه صراحة، كما يشارك من العراق أيضا الفنانة الشابة «غيد» وهي أيضا لها تجارب جميلة، ومعنا من السعودية طارق الحارثي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الكويتيين الذين يعطيهم العمل فرصة لإبراز مواهبهم، وطبعا تشارك في المسلسل النجمة المصرية شيماء سيف، فتبادل الخبرات أمر مهم، مشيرا إلى أنه يقدم النجمة مرام البلوشي بشكل مختلف، وأردف: مرام إضافة لكل عمل، وتقدم «كاراكتر» سيكون مفاجأة في «ملفات منسية».

بدورها، قالت نجمة العمل شجون: «ملفات منسية» تعاون جديد لي مع المخرج مناف عبدال بوجود نخبة كبيرة وجديدة من نجوم الوطن العربي، يقدمون خلطة جميلة للكاتب محمد النشمي من خلال عمل يأخذ المشاهدين إلى حقبة التسعينيات، وهذه الفترة حدثت فيها قضايا اختطاف والعمل مستوحى منها، حيث تدور الأحداث داخل عمارة سكنية تضم سكانا مختلفين من أكثر من بيئة.

وأضافت شجون: أجسد في العمل دور المحققة «مريم»، وفي هذه الفترة لم يكن من السهل نزول المحققات إلى الشارع ومتابعة مثل تلك الجرائم، الدور جديد علي وأسعى لأن أجعله قريبا من الواقع، متحدثة عن تعاونها مع النجم عبدالله بوشهري، قائلة: كل عام عندي عمل معه، ولدينا مشروع تأجل لأكثر من عامين نظرا لضخامته الإنتاجية، من تأليف الكاتب فهد العليوة ومعنا النجم محمود بوشهري ونخبة كبيرة من الفنانين ومن إنتاج اخوي جمال سنان، وإن شاء الله «ملفات منسية» سيكون عودة قوية لعبدالله إلى الأعمال الرمضانية، وسوف نحتفي به ونقدم عملا يليق بالمشاهدين.

أما النجم عبدالله بوشهري، فقال: «ملفات منسية» تجربة جديدة علي أجسد خلالها شخصية «فتوة» عمارة سكنية، وهو دور مختلف بالنسبة لي ولجمهوري الذي اعتاد مني تقديم الأدوار الرومانسية، وفي هذا العمل الوضع مختلف كليا، فأنا كما ذكرت لك «فتوة» العمارة و«الفريج» بالكامل وما في أحد كلمته تصعد على كلمتي حتى لو كان أبي.

وحول تعاونه مع المخرج مناف عبدال، رد: هذا ثالث عمل يجمعني به لكن الاختلاف هنا هي الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، وهي «التسعينيات» وللحقيقة مناف وفر كل شيء لنجاح المسلسل من ديكور وأزياء واكسسوارات.

من جانبه، تحدث الفنان العراقي محمد هاشم، قائلا: سعيد جدا بهذه التجربة لأنها الأولى لي بالدراما الكويتية مع مخرج كبير مثل مناف عبدال، و«ملفات منسية» بالنسبة لي ملائم ومناسب لطموحنا وأحلامنا، لأنه يفتح ملفات اجتماعية صعبة، خاصة انه مستوحى عن قصة حقيقية حدثت بالتسعينيات، وفيه تشويق وترقب، مكملا: أجسد في العمل دور عراقي متزوج من كويتية ومقيم بالكويت ويملك مطعم «كباب عراقي»، وعنده أولاد ويتعرض للعديد من الأحداث، وأنا على ثقة بأن الجمهور سيتعاطف مع الشخصية التي أقدمها، مستدركا: الكويت بلد محب للناس ولضيوفه، وأهله أهل كرم، مشيدا بفريق عمل المسلسل بشكل عام.

وقالت الفنانة مرام البلوشي: أجسد في المسلسل شخصية «فتحية» وهي كوميدية نوعا ما من خلال الموقف والأداء وتعبيرات الوجه، وقريبة من شخصية «سبيكة» التي قدمتها من قبل في مسلسل «ذكريات لا تموت»، لكنها هنا أقوى منها، كاشفة عن أن هذا هو التعاون الأول لها مع الكاتب محمد النشمي، مشيدة بفريق العمل والروح الحلوة التي تجمعهم ببعضهن بعضا، مضيفة: إن شاء الله العمل سينال إعجاب الجمهور لأنه من واقع حكايات الحياة التي تعيشها بشكل يومي، وأحداثه تدور داخل «عمارة» فيها الصالح والطالح.

بدوره، قال الفنان الشاب حسن عبدال: أجسد شخصية أخو الفنان عبدالله بوشهري، ابن الفنان محمد هاشم، حيث اننا أسرة فقيرة جدا من سكان إحدى العمارات، وهذه المرة الاولى التي اقدم فيها دورا رومانسيا وهادئا، وستكشف الأحداث عن شكل علاقته بالفنانة التي يحبها وأيضا شكل علاقته مع أهله وإن شاء الله العمل يحقق النجاح.

بينما قالت الفنانة أبرار أبو سيف: مسلسل «ملفات منسية» هو ثاني تعاون لي مع المخرج الرائع مناف عبدال بعد تجربتي الأولى معه من خلال مسلسل «ياسين عبدالملك» الذي سيعرض ايضا في رمضان، وأقدم في العملين دورين مختلفين، وأجسد هنا شخصية تسكن بإحدى العمارات التي تضم جيرانا من مختلف الأطياف، فيهم الطيب وفيهم الشرير، ودوري قريب من شخصيتي «ريا وسكينة» الشهيرتين.

في حين قالت الفنانة العراقية غيد: بغض النظر عن هوية المسلسل إلا أنه يناقش العديد من القضايا، ولي الشرف بأن أشارك في مثل تلك التجربة بشكل عام، ولكونها تجربة كويتية بشكل خاص، وأقدم خلال القصة شخصية فتاة عراقية يتيمة تزوجت في الكويت وتواجه العديد من الأحداث القوية في حياتها فتتحول شخصيتها من الجيد إلى السيئ.

من جهته، قال الفنان حسن المطوع: «ملفات منسية» هو العمل الوحيد لي في رمضان هذا العام وتحت قيادة المخرج الكبير مناف عبدال الذي أشكره لأنه منحني الفرصة لأقدم هذا الدور لأنه دور غير عن أي عمل سابق لي، مضيفا: أنا بشكل عام أحب دائما أن أقدم تجارب مختلفة على مستوى التمثيل، لافتا إلى انه يجسد في العمل شخصية ضابط مباحث جنائية تسيطر عليه مشاعر «متلخبطة» من خلال لغز تدور حوله الأحداث ويسعى لفك هذا اللغز.

وقال الفنان محمد الأستاذ: هذه التجربة الأولى لي مع المخرج مناف عبدال، وتشرفت بالعمل معه، مؤكدا أنه يتوقع نجاح المسلسل بسبب الروح الحلوة بين كل فريق العمل خلال فترة التصوير، واقدم شخصية «سالم» وهو إنسان عانى كثيرا في الدنيا، لذلك فضل ان يعيش بجوار «الطوفة» لا علاقة له بأحد، وقرر أن يعزل نفسه في مكان جديد، ويكون فيه أسرة جديدة.

وقالت الفنانة غرور: التجربة جميلة جدا مع المخرج مناف عبدال، وأجسد في العمل دور «صديقة» وهي إنسانة طيبة ومتواضعة وحنونة جدا على أولادها، والتي تتعرض للعديد من الأزمات لكنها تنجح في تخطيها.

أما الفنان السعودي طارق الحارثي فكشف عن أنه يقدم شخصية «شريدة»، والتي قال إنها دور جديد بالنسبة له ومختلف عن أعماله السابقة، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وفي الختام، الفنان محمود ضاحي يعتبر مفاجأة العمل، حيث انه قضى عمرا طويلا خلف الكاميرا مدير إضاءة للكثير من الأعمال الناجحة، فضاحي صاحب الخمسين عاما منحه المخرج مناف عبدال فرصة ليثبت من خلالها أن العمر لا يقف حاجزا أمام الموهبة، حيث يجسد دور «حارس العمارة» التي تشهد الأحداث المثيرة للعمل، وصور ضاحي دوره بتمكن نال عنه إشادة كل فريق المسلسل.



رسالة شكر

شكر خاص الى وليد الهاجري، مدير تصوير العمليات بمسلسل «ملفات منسية» على تعاونه اللامحدود مع الممثلين ووسائل الإعلام، وتوفيره لصور خاصة من العمل للاستعانة بها في التغطيات الإعلامية للعمل.