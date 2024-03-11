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غصة عبور لفرقة المسرح الكويتي مضحك ومبكي

3/11/2024 2:11:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
برعاية وحضور وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري، تختتم الليلة الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان الكويت المسرحي الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المعهد خلال الفترة من 28 فبراير حتى 8 الجاري وشاركت فيه 7 عروض مسرحية بمسابقته الرسمية، حيث ستعلن الليلة النتائج من قبل لجنة التحكيم الذي يترأسها د. شايع الشايع، وعضوية كل من د.سليمان آرتي، د.فاضل الجاف، المخرج فالح فايز، الفنان عمر غباش، د.رفيقة بنت ميمون والزميل فادي عبدالله وذلك على خشبة مسرح «عبدالحسين عبدالرضا» بمنطقة السالمية بحضور رئيس المهرجان الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل وضيوف المهرجان.
وكانت آخر عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي مسرحية «غصة عبور» قدمتها فرقة المسرح الكويتي وهي من تأليف تغريد الداود واخراج محمد الانصاري ومن تمثيل عبدالعزيز بهبهاني وابراهيم الشيخلي واحمد الرشيدي واحمد بن حسن وعامر بوكبير وسعاد رشاد.
نص المسرحية حمل بين طياته العديد من القضايا الإنسانية التي نعاني منها في واقعنا الحالي من آلام الغربة والاغتراب وحب العودة إلى الاوطان التي يحرموننا منها بسبب اصحاب النفوذ والسلطة.
مخرج العمل قدم العمل برؤية اخراجية مغايرة عما عرض عليه بالسابق وذلك بأسلوب مضحك ومبكي في آن واحد وذلك للاوضاع العربية التي وصلنا لها حاليا بعد ان مسحت الإنسانية من قلوب البعض.

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