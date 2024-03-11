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جمعية الفنانين الكويتيين تكرم سعد الفرج في يوم الأديب

3/11/2024 2:11:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
شاركت جمعية الفنانين الكويتيين، في احتفال«يوم الأديب» الـ 15 الذي كرم الفنان القدير سعد الفرج، والذي أقيم أمس الأول في جامعة صباح السالم الجامعية.
حضر الاحتفال قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ود.نورية الرومي والفنان القدير شادي الخليج وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله عبدالرسول وفتحي الصقر ود.خالد القلاف، إلى جانب حشد من الشخصيات الأكاديمية والفنية والإعلامية. وقد أشاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمسيرة الفنان الفرج وما قدمه من أعمال متميزة أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمجلس د.محمد الجسار ألقاها نيابة عن وزير الإعلام والثقافة رئيس (الوطني للثقافة) عبدالرحمن المطيري خلال الاحتفال الذي نظمته جامعة الكويت ممثلة في اللجنة الثقافية التابعة لقسم اللغة العربية وآدابها برعاية الوزير.
وشهد الاحتفال كلمة جمعية الفنانين الكويتيين التي ألقاها أمين السر المخرج عبدالله عبدالرسول، الذي قال إن سعد الفرج رجل الفن من الطراز الرفيع، وقد لا يكون هناك كثير بين الفنانين المسرحيين، ممثلين أو كتابا، عبروا كما عبر سعد الفرج عن ثنائية العلاقة بين الإنسان المواطن وواقع المجتمع والمناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والكثير من القضايا التي عبر عنها.

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