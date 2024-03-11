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270 مليون دينار قروضا منحتها البنوك في يناير

3/11/2024 2:11:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع الائتمان الممنوح من البنوك المحلية خلال يناير الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 53.85 مليار دينار، وذلك بعدما منحت البنوك قروضا جديدة بقيمة 270 مليون دينار خلال الشهر، مقارنة مع مستويات الائتمان الممنوح من البنوك بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.58 مليار دينار، ويأتي هذا الارتفاع وسط زيادة أغلب القروض الممنوحة إلى كافة القطاعات الاقتصادية.
وقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا سنويا بنهاية يناير بنسبة 0.71% وبقيمة 14 مليون دينار لتصل إلى 1.98 مليار دينار، مقارنة مع 1.96 مليار دينار بنهاية يناير 2023. كما سجلت ارتفاعا شهريا بلغ 0.66% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي والبالغة 1.96 مليار دينار.
كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 1.77% وبقيمة 280 مليون دينار لتسجل مستوى 16.05 مليار دينار بالمقارنة مع 15.77 مليار دينار بنهاية يناير 2023، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.25% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي البالغة 16.01 مليار دينار.
كما سجلت ايضا القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 6.06% وبقيمة 198 مليون دينار لتسجل مستوى 3.46 مليار دينار خلال يناير الماضي مقارنة مع 3.26 مليارات دينار بنهاية يناير 2023، بينما تراجعت القروض شهريا بنسبة 1.14% مقارنة بمستويات ديسمبر الماضي البالغة 3.5 مليار دينار.
في حين سجلت قروض البنوك انخفاضا على أساس سنوي بنهاية يناير الماضي بنسبة 2.87% وبقيمة 94 مليون دينار لتسجل مستوى 3.17 مليارات دينار خلال يناير الماضي، مقارنة مع 3.27 مليارات دينار بنهاية يناير 2023، كما تراجعت شهريا بنسبة 4.48% مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر الماضي.
وشهدت المؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا سنويا بنهاية يناير الماضي بنسبة 30% وبقيمة 490 مليون دينار لتسجل مستوى 2.122 مليار دينار خلال يناير الماضي مقارنة مع 1.63 مليار دينار بنهاية يناير 2023، كما ارتفعت شهريا بنسبة 6.25% مقارنة مع 1.99 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية يناير وعلى أساس سنوي بنسبة 2.88% وبقيمة 1.362 مليار دينار لتبلغ مستوى 48.568 مليار دينار بنهاية يناير الماضي وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية يناير من العام 2023 والبالغة 47.206 مليار دينار. بينما تراجعت بنسبة 0.32% شهريا مقارنة بـ 48.727 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي.
وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من زيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال يناير الماضي بشكل سنوي بلغت نسبته 25.38% وبقيمة 884 مليون دينار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 4.367 مليارات دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 3.483 مليارات دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2023. في حين تراجعت على المستوى الشهري بنسبة 5.7% مقارنة بـ 4.631 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار فتراجعت سنويا بنسبة 0.45% وبقيمة 162 مليون دينار خلال يناير الماضي، ليبلغ رصيد الودائع في القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.482 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع رصيد بلغ 35.644 مليار دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2023. في حين تراجعت على اساس شهري بنسبة 0.14% مقارنة بـ 35.532 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال يناير وعلى أساس سنوي بنسبة 0.81% وبقيمة 15 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية إلى 1.853 مليار دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 1.838 مليار بنهاية يناير من العام الماضي. كما نمت على اساس شهري بنسبة 2.37% مقارنة بـ 1.810 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية والغير مالية فقد ارتفعت خلال يناير الماضي وعلى أساس سنوي بنسبة 9.99% وبقيمة 624 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 6.865 مليارات دينار بنهاية يناير مقارنة مع 6.241 مليارات دينار بنهاية يناير من العام الماضي 2023. كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 1.65%.

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