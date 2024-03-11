440 مليون دينار زيادة في ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول منذ بداية العام

222 مليون دينار سيولة البورصة الأسبوعية بمتوسط يومي 44.5 مليوناً



شريف حمدي

بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، شهدت ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول ارتفاعا بقيمة 440 مليون دينار وبنحو 8.8% لتبلغ 5.44 مليارات دينار، مع نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، مقارنة مع 5 مليارات دينار منذ بداية شهر يناير 2024.

وجاءت الزيادة في القيمة على وقع زيادة نسب التملك في بعض أسهم السوق الأول، فضلا عن ارتفاع القيم السعرية لأغلب اسهم السوق جراء الإقبال الشرائي الذي تشهده منذ بداية 2024، ويضاف إلى ما سبق ارتفاع عدد اسهم السوق الأول إلى 33 شركة بعد إضافة 3 شركات تمت ترقيتها للسوق الأول إثر المراجعة السنوية لبورصة الكويت والتي دخلت حيز التنفيذ في 11 فبراير الماضي.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي لحركة ملكيات الأجانب، شهدت الحركة رفع نسب التملك في اسهم 9 شركات بنسب متفاوتة، وهي اسهم «الوطني» و«الخليج» و«زين» و«الكويتية» و«الاستثمارات» و«ارزان» و«عقارات ك» و«بوبيان ب» بالإضافة إلى «جي اف اتش»، في المقابل تراجعت نسب تملك الأجانب في اسهم 7 شركات، واستقرت في اسهم 17 شركة.

من جهة أخرى، إلى ذلك، أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تباين في أداء مؤشراتها، وذلك جراء عمليات تصريف لافتة على الأسهم القيادية بالسوق الأول بعد ارتفاعات سعرية سبقت وتزامنت مع الكشف عن النتائج المالية للعام الماضي والتي صاحبها توصيات بتوزيعات نقدية ومنحة.

ويبرر عمليات التصريف في هذه الفترة تحقيق الأرباح السريعة بعد مكاسب كبيرة لمؤشر السوق الأول منذ بداية العام الحالي والتي وصلت مع نهاية الشهر الماضي إلى 9% على وقع الزخم الشرائي لهذه الأسهم، بالمقابل واصل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاته باستمرار عمليات الشراء خلال الأسبوع.

ومن المنتظر ان تشهد البورصة هدوءا خلال الفترة المقبلة مع حلول جلسات شهر رمضان الفضيل، حيث بدأت معدلات السيولة في تراجع ملحوظ بالمقارنة بمعدلات فبراير ويناير الماضيين، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 222 مليون دينار بمتوسط يومي 44.5 مليون دينار بالمقارنة مع 151 مليون دينار بمتوسط يومي 50.3 مليون دينار في الأسبوع الماضي نظرا لاقتصار الجلسات على 3 فقط بسبب تعطل السوق للاحتفال بالأعياد الوطنية.

وارتفعت احجام التداول بنسبة 42% بنهاية الأسبوع، بإجمالي كميات اسهم متداولة 910 ملايين سهم مقابل 640 مليون سهم الأسبوع الماضي، وجاءت بصدارة قائمة الأكثر تداولا خلال الأسبوع اسهم «التجارية» و«بيتك» و«ارجان» و«الدولي» و«الخليج» و«ارزان».

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين اداء المؤشرات بانخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% بخسارته 49 نقطة ليصل إلى 8110 نقاط مقارنة بـ 8159 نقطة الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بمكاسب 35 نقطة ليصل إلى 6121 نقطة مقارنة بـ 6086 نقطة الأسبوع الفائت، لينهي مؤشر السوق العام تعاملاته على تراجع بنسبة 0.4% محققا 30 نقطة خسائر ليصل إلى 7410 نقاط مقارنة بـ 7440 نقطة.