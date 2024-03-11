نواف الغربللي رئيسا تنفيذيا لشركة زين الكويت



الغربللي: تسخير كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز عمليات الشركة والاستفادة من فرص النمو نسعى لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات البيانات.. وطفرة الأسواق بالاعتماد على التكنولوجيا



أعلنت مجموعة زين تعيين نواف هشام الغربللي بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت، ليباشر مهام عمله على رأس الإدارة التنفيذية لقيادة الشركة خلال هذه المرحلة.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي، عن أن نواف الغربللي الذي كان يقود مشاريع بناء وتطوير وترقية الشبكات، يعد من رواد القيادات الوطنية التي تملك إرثا حافلا في قطاع صناعة الاتصالات اللاسلكية، إذ كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة وشركة زين الكويت في الوقت نفسه، وهو يملك خبرات واسعة تتعدى الـ 25 عاما اكتسبها خلال مسيرة عمله في أسواق الكويت والشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكدت «زين» أن تعيين الغربللي يعكس التطور المستمر الذي تعتنقه في أعمالها، والثقة بقدرات موظفيها من القادة، مبينة أن الغربللي وبما يمتلكه من مسيرة مهنية غنية في قطاع تكنولوجيا الشبكات سيقود إستراتيجية أعمال الشركة، وهي على ثقة بأنه ستكون له إسهامات واضحة في رفع مستوى طموحاتها للمرحلة المقبلة.

وصرحت المجموعة بأن الغربللي من القيادات التي عاصرت كل التطورات والطفرات التي شهدها قطاع الاتصالات، فما يمتلكه من خبرات واسعة ومعرفة واقعية بمتطلبات وتحديات عمليات التحول الرقمي سيساعد شركة زين الكويت في مواكبة هذه البيئة المعقدة سريعة التطور، والبناء على الأسس القوية التي ترتكز عليها عملياتنا لتحقيق نتائج استثنائية.

وأفادت بأنها تتطلع لأن يقود عمليات شركة زين الكويت إلى مستويات جديدة من النمو، فهو من القيادات الأكثر خبرة في صناعة الاتصالات القادرة على تهيئة بيئة محفزة للابتكارات الرقمية، وتمكين قطاع المشاريع والأعمال من تبني مزايا استخدام الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق قال الغربللي: «هذه الثقة تدفعنا إلى تسخير كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز عمليات الشركة للاستفادة من فرص النمو الهائلة في القطاع الرقمي، والطلب المتزايد على خدمات البيانات، وأيضا مواكبة الطفرة التي تشهدها الأسواق بالاعتماد على التكنولوجيا، إذ ساهمت كل هذه التطورات في تغير أساليب الوصول إلى المستخدم النهائي».

وانضم الغربللي إلى عائلة زين في أغسطس 1998، وتدرج في المناصب القيادية، إذ قدم إسهامات واضحة في تطوير وتحديث الشبكات، حيث كان من القيادات التي شاركت في تصميم وبناء شبكة الجيل الثالث بالكويت في العام 2005، وامتدت خبراته للأسواق الإقليمية والدولية عندما شارك في العام 2003 في تركيب أول شبكة اتصالات لاسلكية في جنوب العراق، كما عمل كمدير إقليمي في شركة زين السعودية للمنطقة الشرقية ليكون مسؤولا عن مهام بناء كامل الشبكة.

وقد مثل العام 2008 منعطفا مهما في مسيرة الغربللي المهنية عندما انضم إلى مجموعة زين كمدير لشبكات الراديو، حيث كان مسؤولا عن استثمارات الشبكات في زين السعودية، وعمليات زين في منطقة الشرق الأفريقي، كما شارك خلال هذه الفترة في خطط تحديث وترقية الشبكات لعمليات زين في الأردن وتشاد ولبنان، كما مثل مجموعة زين، وعمل مسؤولا فنيا في زين الأردن خلال خطة الانتقال إلى خدمات الجيل الثالث في 2010.

وقاد الغربللي خارطة استثمارات تطوير وتحديث شبكة زين الكويت في السنوات الأخيرة، حيث نجحت الشركة عام 2019 في تشغيل وإطلاق خدمات الجيل الخامس لتكون أول شركة تطلق خدمات هذه التقنية في أسواق المنطقة، ولعب أيضا دورا رئيسيا في توسعات شبكة الجيل الخامس لشركة زين في السعودية، البحرين، والأردن، وقاد خطط توسعات شبكة الجيل الرابع في العراق، السودان، وجنوب السودان، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في كل من مجموعة زين وشركة زين الكويت.

الجدير بالذكر أن الغربللي يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في العام 2021، وشهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعه الكويت في العام 1998.

وتحافظ عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية، إذ سجلت نموا في قاعدة العملاء لتصل إلى نحو 2.7 مليون عميل نشط، ومؤخرا دخلت زين في شراكة تسويقية مع Red Bull Mobile، وهي خطوة لدمج خدمات الاتصالات الاستثنائية من زين وعالم المغامرة من Red Bull، وقدم هذا التعاون آفاقا جديدة لشريحة واسعة من العملاء خصوصا فئة الشباب، بإطلاق باقات صممت لتلبية احتياجات العملاء، حيث تقدم زين العديد من الاختيارات المرنة لخطوط الدفع المسبق الخاصة بخدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت.

وتتمتع شبكة الجيل الخامس لشركة زين الكويت بجاذبية عالية، لتسجل أكبر حصة سوقية على مستوى العملاء للأفراد والشركات، وتواصل عمليات الشركة نموها في خدمات قطاع الشركات الـ B2B بتقديم سلسلة مبتكرة من المنتجات، كما قدمت الشركة خدمات مبتكرة في مجالات الترفيه الرقمي، بإطلاق حملة عروض خاصة تحت عنوان Zain Max، وهي خدمة تعيد تعريف جيل جديد من خطط الإنترنت والترفيه.