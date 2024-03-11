بالفيديو أحمد الناصر مسابقة العلوم والهندسة دلالة على الأهمية التي توليها الكويت للعلم

يوسف الحمد: إتاحة الفرصة العادلة لشباب الكويت تجعله يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على الإبداع



حنان عبدالمعبود

أكد ممثل راعي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أن المسابقة دلالة على الأهمية التي توليها الكويت للعلم وللطلبة والشباب عموما في مجال البحث العلمي، مشيدا بالجهود المميزة التي يقوم بها مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي برئاسة طلال جاسم الخرافي من أجل إنجاح هذه المسابقة وغيرها من الفعاليات التي تبرز وتصقل مواهب ومهارات شباب الكويت.

وقال الناصر خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة في ختام فعالياتها «تشرفت بتمثيل سمو الشيخ ناصر المحمد لحضور حفلي افتتاح وختام معرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة في نسختها العاشرة».

وبارك الناصر لكافة المشاركين والفائزين في المسابقة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والمهنية.

من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمسابقة يوسف الحمد بجهود النادي العلمي الدؤوبة لإنجاح كافة نشاطات وفعاليات النادي العلمي ومنها مسابقة الكويت للعلوم والهندسة وهو ما يجسد رؤيته الطموحة والهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية دور البحث العلمي والإبداع وبناء بيئة داعمة للمبدعين لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المتلاحق الذي يشهده العالم يوما بعد يوم.

وقال«إن هذه التظاهرة العلمية السنوية تهدف منذ انطلاقها عام 2012 إلى نشر الثقافة العلمية في أوساط الأجيال الناشئة من الطلبة والطالبات جنبا إلى جنب لما يتعلمونه في مدارسهم المختلفة إيمانا من النادي العلمي بقدراتهم الإبداعية وإعلاء قيم العلم والحصول على مخرجات عالية الجودة في مختلف التخصصات العلمية».

ونوه الحمد إلى أن نسخة هذا العام من المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 83 بحثا علميا وتصميما هندسيا بتوقيع جيل ملهم وطموح من شباب الكويت يثبت يوما بعد يوم أنه قادر على الإبداع إذا اتيحت له الفرصة العادلة لتبني أفكاره وتفجير طاقاته بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات اليوم والغد وتغيير العالم وجعله مكانا أفضل وأكثر استدامة.

من جهته، أشاد د.محمد الصفار رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي والرئيس التنفيذي للمسابقة بالدعم اللامحدود الذي يقدمه النادي العلمي برئاسة طلال جاسم الخرافي وتذليله كافة العقبات من أجل انجاح المسابقة وغيرها من الفعاليات التي ينظمها النادي طوال العام، كما ثمن دور اللجان التطوعية للمسابقة لما بذلوه من جهد طوال السبعة أشهر الماضية لإعداد الطلبة المشاركين في المسابقة على كيفية إجراء أبحاث علمية مبنية على منهجية البحث العلمي لتأهيلهم للمشاركة في المسابقة.

وقال الصفار إن المسابقة تعد البوابة الحقيقية للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (إيسف) الذي يقام في الولايات المتحدة الأميركية ويعد الأهم والأكبر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن النادي العلمي يولي هذا المعرض أهمية كبيرة من خلال تأهيل عدد من الطلبة الفائزين في المسابقة للمشاركة في هذا المعرض الدولي الهام للتنافس بقوة للفوز بإحدى جوائزه القيمة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف دولار، فضلا عن حصول الفائزين الثلاثة الأوائل على منح دراسية للالتحاق بأعرق الجامعات الأميركية.

ورأى الصفار أن كل المشاركين في المسابقة فائزون لأن مجرد التواجد بها دون تحقيق الفوز يعد مكسبا في حد ذاته لأي مشارك، حيث يكتسب خبرة من هذه التجربة الثرية في المستقبل.

بدوره، أكد د.صالح العقيلي نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حرص المؤسسة على دعم مثل هذه الفعاليات الرائدة التي من شأنها تنمية مهارات النشء من طلبة مدارس الكويت ورفع مستواهم العلمي في شتى المجالات تحقيقا لرؤيتها طويلة الأمد الرامية إلى نشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية من أجل كويت مستدامة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن تتويج الطالبة الجوري صالح محمد النتيفي من مدرسة الشرقية الثانوية بنات بالمركز الأول لجائزة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح للبحث العلمي 2024 على مستوى الكويت، وذلك عن مشروع «القهوة تحت العمليات».

كما اقتنصت المركز الثاني للجائزة الطالبتان سارة بدر ناصر الصميط وليليان محمود يوسف العبيدات من مدرسة السالمية الثانوية للبنات عن مشروعهما «وياك»، فيما فاز بالمركز الثالث الطالب دعيج شديد عوض المطيري من مدرسة نورث وست ثنائية اللغة عن مشروع «Secure AI».

من أجواء الحفل

- شارك في المسابقة هذا العام 83 بحثا علميا وتصميما هندسيا قدمها نحو 160 طالبا وطالبة بمدارس الكويت المتوسطة والثانوية وخضعت لتقييم 50 أكاديميا بجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يمثلون قوام هيئة محكمي المسابقة.

- تم حجب جائزة المركز الثالث في المجموعة العاشرة بمجال الروبوتات والآلات الذكية.

- حرص الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ممثل راعي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بمعية طلال الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي وأمينه العام د.يحيي عبد آل ود.محمد الصفار الرئيس التنفيذي للمسابقة على التقاط الصور التذكارية على المسرح مع المكرمين والفائزين في المسابقة في كافة فئاتها وفروعها كل على حدة.

- كرم الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ممثل راعي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة العاشرة سمو الشيخ ناصر المحمد بمعية طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي د.صالح العقيلي نائب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ممثلا عن المؤسسة.