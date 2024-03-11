بالفيديو الغريب أمانة الوقف حققت إنجازات ضخمة في العديد من المجالات داخليا وخارجيا

الحمد: إنجازات متميزة توجت بتكليف الكويت بتنسيق جهود الدول الإسلامية بمجال الوقف



ليلى الشافعي

دشن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب أمس الملتقى الوقفي السابع والعشرين والذي تقيمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «30 عاما من الريادة» برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بفندق جراند حياة.

وقال الغريب: نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد راعي الملتقى الوقفي السابع والعشرين للأمانة العامة للأوقاف، الذي يقام تحت شعار «30 عاما من الريادة»، والذي يواكب احتفالية الأمانة بمرور ثلاثين عاما على تأسيسها، أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، ودعمه الدائم لأنشطة وفعاليات الأمانة العامة للأوقاف، وتكليفي بالحضور ممثلا عن سموه.

وأضاف أن الأمانة العامة للأوقاف التي أتمت عامها الثلاثين منذ تأسيسها لخدمة الوقف ورعايته وتحقيق أهدافه، تفخر بها الكويت كجهة رسمية حققت إنجازات ضخمة في العديد من المجالات داخليا وخارجيا، خاصة المتعلقة بخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن أبنائه، ومثلت نقلة نوعية للعمل الوقفي بالكويت، وخطوة حكومية رائدة للنهوض والارتقاء به في شتى مجالاته، فقد وفقت في اختيار شعار هذا الملتقى: «30 عاما من الريادة»، ليعبر عن هذه السنوات الطويلة المليئة بالإنجازات والمشاريع، ويركز على نجاحات الأمانة وريادتها الوقفية على مدى تاريخها.

وتابع: ساهمت الأمانة العامة للأوقاف بحظ وافر في البذل والعطاء لمساعدة الفقراء والمعوزين والمنكوبين محليا وعالميا، بما يعزز موقع الكويت كمركز إنساني عالمي، من خلال صناديقها ومشاريعها ومصارفها الوقفية، التي تعنى بالمساهمة في مجالات تنمية المجتمع، بالإضافة إلى جهود إغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب، في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.

وبين أن الملتقى يستعرض جوانب عريضة من عطاء الأمانة العامة للأوقاف على مر تاريخها ومحطات مهمة من مشاريعها التنموية المحلية والإقليمية والعالمية، ما يدعونا بصدق إلى تقديم الأمانة كنموذج للمؤسسات الحكومية الناجحة والمتميزة في مجالها ويعزز ثقة المواطنين وخاصة الواقفين والواقفات، فلله در الأمانة وما أعظم أهدافها النبيلة، وما أسمى مقاصدها الجليلة، وما أطيب ثمراتها الدانية.

بدوره، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد: يشرفني أن أنتهز المناسبة لأعبر عن بالغ شكري لصاحب السمو الأمير على رعايته الكريمة للملتقى واهتمامه ودعمه المستمر لأنشطة ومشاريع الأمانة والذي يمثل امتدادا لما تقوم به هذه الدولة المباركة للعناية بالوقف ودوره في خدمة المجتمع.

وبين الحمد اننا نعيش هذه الأيام بمشاعر الفخر والاعتزاز بعد أن أتمت الأمانة ثلاثين عاما على إنشائها ووضعت لها بصمات واضحة خلال فترتها القصيرة مقارنة بأي مؤسسة وقفية أخرى على مستوى العالم الإسلامي، وأصبحت بمثابة نقلة نوعية للعمل الوقفي في الكويت، وخطوة حكومية رائدة للنهوض والارتقاء بهذا الحقل في جميع مجالاته، وعملت عبر قطاعاتها المختلفة على إرساء استراتيجية محكمة، وتبني رؤية استشرافية واضحة، يحدوها طموح كبير نحو التميز.

وذكر أن الأمانة ترجمت هذا الهدف إلى مشاريع وبرامج وقفية وتنموية تلبي حاجات المستهدفين منها في كل الأماكن وشتى الميادين، حافرها في ذلك إيمانها الأكيد بمسؤوليتها في الدفع بحركة التنمية في وطننا العزيز إلى الأمام، ووعيها الكبير بضرورة توفير احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وذلك في حدود شروط الواقفين، وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، مبينا ان الاحتفال الاحتفال يجسد في جوهره قراءة في ماض عريق، وحاضر مشرق، وفرصة لاستشراف المستقبل الواعد لهذه المؤسسة التي حققت إنجازا وتاريخا مجيدا في مجال العمل الوقفي، ترك بصمة واضحة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي، توج بتكليف الكويت - ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف - بمهمة تنسيق جهود الدول الإسلامية في مجال الوقف.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي خالد الشملان: يسر مجموعة بيت التمويل المشاركة في الملتقى الوقفي، للاحتفال بالانجازات الرائدة للامانة العامة للاوقاف كأكبر المساهمين والمستثمرين وأصحاب رأس المال في المجموعة، وبدورها البارز في خدمة المجتمع وبرامج المسؤولية المجتمعية تتويجا للشراكة المتميزة منذ العام 1977.

وأضاف الشملان: على مدار سنوات عديدة ظلت أمانة الأوقاف ومجموعة بيتك يعملان مع بعض كشريكين متميزين في مجال الاستثمار العقاري والمالي ونفخر معا ان نكون شركاء متميزين في هذا المجال، تلك الشراكة المتينة والمستدامة بيننا تعكس رؤيتنا المشتركة في توفير فرص التنمية المستدامة في المجتمع، حيث نعمل معا على خدمة الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع.

الإنجازات الوقفية

وعلى هامش الملتقى افتتح المستشار فيصل الغريب المعرض الخاص بإنجازات الامانة العامة للأوقاف في المجال الوقفي وشركائها في التنمية المستدامة وتقديم المسؤولية المجتمعية من جهات استثمارية وجمعيات خيرية.

فيم وثائقي

وعرض في الملتقى فيلم وثائقي عن انجازات الأمانة العامة للأوقاف على مدى 30 عام منذ تأسيسها وأبرز أهم المحطات التي مرت بها في تطوير عملها ووصولها إلى ما وصلت اليه من انجازات رائدة في مجال الوقف وتنميته.

تكريم المشاركين

وفي ختام الملتقى كرم المستشار فيصل الغريب المشاركين في الملتقى والموظفين المتميزين في الأمانة العامة للأوقاف.