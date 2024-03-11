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العليا سحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير

3/11/2024 2:11:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إنها من خلال اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة وبحضور جميع أعضائها اتخذت عدة قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن حاليا بسبب ارتكابهم جناية التزوير.
وأوضحت اللجنة في بيان لـ «كونا» أن ذلك جاء وفقا لنص مادتي (13) و(21 مكرر أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. وأكدت أن «القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت ازدواجية جنسياتهم حيث استخرجوا جنسيات أجنبية وذلك وفقا لنص المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، علما بأن قرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده ولا تشمل من في تبعيته».

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