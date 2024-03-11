بالفيديو AUM نظمت القمة الدولية الأولى للذكاء الاصطناعي بمشاركة 900 مختص



جلسات القمة ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال والوظائف في التعليم العالي والرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والمالية

فهد العثمان: علينا أن نكون على مستوى التحدي في ثورة الذكاء الاصطناعي

ضرورة فهم الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن المركزية في التعامل مع قضاياه المتعددة يجب تصميم عوامل النجاح في الذكاء الاصطناعي والبيانات التي تستخدم فيه





آلاء خليفة

شدد رئيس مجلس أمناء ومؤسس جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM فهد العثمان على أن اليوم هناك ثورة جديدة، وهي ثورة الذكاء الاصطناعي، وقد رأينا ذلك وأدركنا أنه علينا أن نعيش التجربة ونكون على مستوى التحدي لطلابنا والمجتمع، لذا وجب علينا أن نكون جزءا من ذلك، وقررنا أن نتشارك مع جامعة كاليفورنيا - بركلي UC Berkeley، وهذا العام الثالث من الشراكة، وقد كانت تجربة ناجحة والمزيد قادم.

جاء ذلك في افتتاح القمة الأولى لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM، حول الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال والوظائف في التعليم العالي والرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والمالية»، والتي أقيمت في المركز الثقافي للجامعة، بالتعاون مع مركز بركلي لريادة الأعمال والتنمية في جامعة كاليفورنيا - بركلي.

عنصر المنافسة يميزنا

وقال العثمان انه في عام 1991 بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم، وصلنا لقناعة مؤداها «أن التكنولوجيا ستغير العالم من حولنا، وسوف يكون لها أثر كبير على طريقة حياتنا،، لذا قررنا أن نكون جزءا من هذا التغيير، وبدأنا بتأسيس شركة صغيرة برأسمال متواضع، يقدر بـ 100 ألف دولار، لبيع الكمبيوتر والبرمجيات»، مضيفا: «كان لنا قاعدة عملاء جيدة، وبعد عام كنا محظوظين بالفوز بعقد مع شركة الخطوط الجوية الكويتية بقيمة مليون دينار، لتوريد أحدث التقنيات في البرمجيات والكمبيوتر».

وأضاف: «كنا فخورين بأنفسنا، حيث قدمنا لعملائنا حلولا متكاملة، وكان هذا عنصر المنافسة الذي يميزنا، وأحرزنا عوائد جيدة».

«هيومن سوفت» تقدم برامج تدريبية تتوافق

مع رؤيتها في توفير حلول متكاملة

وقال العثمان: بعد أشهر من تنفيذ العقد وجدنا أن نسبة الاستخدام لا تتجاوز 20%، والسبب أنه لم يعثر على من يستطيع أن يشغل هذه الأجهزة والبرامج بالشكل الصحيح، وأدركنا حينها أن هناك جزءا ناقصا يتعلق بالموارد البشرية، وكانت تلك الشرارة التي أشعلت تأسيس شركة (هيومن سوفت) لإدراكنا للحاجة للموارد البشرية.

وتابع العثمان: بعد ذلك ذهبت إلى الولايات المتحدة، لمعرفة كيفية التعامل مع تهيئة الموارد البشرية لهذه الثورة العلمية، ووجدت بأنه تم رصد ملايين الدولارات سنويا لتنفقها (مايكروسوفت) وغيرها من الشركات المتخصصة، لتدريب الكوادر البشرية على تقنية المعلومات، لذا وجدت فرصة كبيرة لتقديم شيء قيم لمجتمعنا، لذا تعاقدت مع شركة (نيوهورايزن)، وهي أكبر شركة عالمية للتدريب.

وزاد: عند عودتنا للكويت وجدنا أن ما يزيد على 60% من السكان تحت سن 21 سنة، وعليه اتخذنا قرارا بالتركيز على هذه الشريحة، وسرعان ما صممنا برنامجا تدريبيا هو دبلوم فني مدته 9 أشهر خاص بالجوانب التدريبية والتطويرية في الأجهزة والبرامج.

انطلاق التعليم الخاص

وقال إنه بعد 10 سنوات في مجال التدريب في تقنية المعلومات، قررت الحكومة الكويتية والعديد من الحكومات في المنطقة السماح بتعليم التكنولوجيا في الجامعات، وقررنا من خلال تجربتنا التعليمية، وروح المبادرة لدينا، أن نضيف الكثير من القيمة التكنولوجية للقطاع الأكاديمي ونسهم في تطوير المجتمع والصناعة. واستطرد قائلا: وفي عام 2008 بدأت جامعة «AUM» بعدد قليل جدا من الطلاب، وبدأت منذ ذلك الحين بالنمو كما ونوعا وقد تم تصنيف جامعتنا مؤخرا كأفضل جامعة في الكويت، حيث استطاعت أن تتبوأ المركز الأول على كل الجامعات الحكومية والخاصة في الكويت لمدة 3 سنوات على التوالي، وذلك وفق تصنيف مؤسسة QS (Quacquarelli Symonds) للجامعات العالمية، وتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education (THE) للجامعات العربية.

كثير من التحديات

بدوره، قال المتخصص في الهندسة الطبية والبيولوجية ورئيس قسم هندسة الأنظمة الحيوية في جامعة كاليفورنيا في بركلي دانيال فليتشر: نتعاون مع AUM منذ سنوات لأهداف عدة، أولها تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي، وإلهام الطلاب بأفكار جديدة، وهذا هو سبب عقد هذه القمة الدولية ووضع الأدوات في أماكنها الصحيحة. وأضاف: بدأنا اكتساب الثقة اللازمة في مجالات عدة للذكاء الاصطناعي، ومنها التعليم العالي والصحة وإدارة الأعمال، من أجل توسيع رؤانا حول الذكاء الاصطناعي، وما هي الخطوات التي نحتاج اليها ليقوم الذكاء الاصطناعي بدوره بشكل صحيح، ولدينا الكثير من التحديات، ولا بد أن نعي الطرق العديدة التي لا بد أن نفهمها، والخاصة بالذكاء الاصطناعي للاستفادة من تلك الثورة التكنولوجية الهائلة.

وأكد فليتشر أنه في قضايا الذكاء الاصطناعي أنت لست بحاجة لعقود كي تبدأ في استخدام أدواته، كل ما تحتاج اليه أن تعرف ما المشكلة التي تود حلها؟ ما المعلومات المهمة المطلوبة؟ وما النماذج المتاحة لحل تلك المشكلة؟ والكويت تمتلك كل هذه المقومات.

وأثنى على الطلاب الكويتيين قائلا: «تحدثت مع بعض منهم، وهم ناجحون في البرامج القائمة على الإبداع».

وحول إعلان شركة غوغل استثمارها ملايين الدولارات في الكويت، أجاب قائلا: «هذا أمر رائع»، مضيفا: «علينا أن نضع في الاعتبار أنه من المهم أن نبتعد عن المركزية في التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي».

الجلسة الافتتاحية: استكشاف التأثير التحويلي

لتقنيات الذكاء الاصطناعي

تناولت الجلسة الافتتاحية لقمة الذكاء الاصطناعي في AUM استكشاف التأثير التحويلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على إعادة تشكيل الصناعات بأكملها ومساهمتها في تعزيز كفاءة العمل.

تحدث في الجلسة كل من: كاسي كوزيركوف، المتخصصة البارزة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وأول رئيسة علماء القرار في غوغل Google's first Chief Decision Scientist، وتشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركةData Scientific، والبروفيسور دانيال فليتشر، رئيس قسم هندسة الأنظمة الحيوية في جامعة كاليفورنيا - بركلي ونائب مدير مختبرات لورنس بركلي الوطنية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت كاسي: إن الإنتاجية الشخصية تترتب فيها المسؤولية على طريقة المستخدم، إن كانت جيدة أم سيئة، فالخبرة ليست مطلوبة في استخدام الذكاء الاصطناعي، فالبداية من الممكن أن تكون صعبة لكنها غير عسرة، مبينة أنها عملت في «غوغل» 10 سنوات، حيث كان لديهم فريق متعدد المهارات، ويركزون على الاختبار والمصداقية، والقدرة على التأمين، وهي أهم من وجود الذكاء الاصطناعي، وشبكة الأمان أهم من المنتج النهائي.

وأضافت ان أهداف الاستدامة في أي صناعة هي إيجاد التفسير لما يحدث، فعندما تكون هناك مشكلة معقدة لا يمكن حلها بالطرق التقليدية فنحن نريد طرقا ابتكارية، فيجب أن نبني أكوادا مناسبة لترتيب هذه البيانات.

تسريع الإنتاجية

بدوره، اعتبر دانيال فليتشر، أن «الذكاء الاصطناعي أداة لتسريع الإنتاجية، فإذا أردت استخدامه بشكل كامل فعليك أن تثق فيه، مشيرا إلى أهمية عدم إزاحة الناس من الوظائف، فالذكاء الاصطناعي يعطي أدوات لمعالجة المشكلات، من خلال الإبداع الشخصي وربما يتيح وظائف جديدة، فهو يسمح للأشخاص بالابتكار، مبينا أن جمع البيانات الصحيحة هو التحدي الأساسي.

كاسي كوزيركوف: أكثر المخاطر هي الثقة

بأن الذكاء الاصطناعي أفضل من الإنسان

تحدثت كاسي كوزيركوف الرئيسة التنفيذية لشركة «Data Scientific» وأول رئيسة علماء القرار في غوغل سابقا، وقالت: «مع الأتمتة نقوم بعمل أقل، لأننا لا نشعر بالمسؤولية، وإذا ناقشنا مستقبل العمالة في ظل ما نقوم به اليوم من ابتكارات نأمل بوجود طريقة ليتجاوزها المجتمع فسنجد طرقا جديدة لكي لا نترك الناس دون عمل.

واعتبرت أنه «لكي نفهم دور الذكاء الاصطناعي فهوه أداة، فنحن نستخدم الأدوات التي تجعلنا أفضل لنتكيف مع التكنولوجيا وجعل حياة الإنسان أفضل»، مبينة أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لـ «أتمتة» الأنشطة والقيام بالأعمال، فلا شك أن هناك ثورة للذكاء الاصطناعي قادمة، حيث أصبح لدينا مراكز كبيرة لجمع المعلومات، فالذكاء الاصطناعي يستخدم الأمثلة لتحقيق ما نريده، ومن خلال التعليمات سنكون أكثر تحكما، وهناك تحكم دائم وقوي بما نود تنفيذه. وتابعت أن من أكثر المخاطر علينا كحضارة تعمل مع الذكاء الاصطناعي أن نثق فيه كشيء أفضل من الإنسان، مشيرة إلى أن المعايير الأساسية التي يجب أن يعمل عليها مصممو الذكاء الاصطناعي هي «تصميم عوامل النجاح في الذكاء الاصطناعي، والبيانات التي تستخدم، ومعرفة كيفية عمله»، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يقدم للأفراد إمكانية تقديم شيء ابتكاري، والذكاء الاصطناعي التوليدي مفيد لأنه يقدم «أتمتة» لمهام الشركات، وهو مصمم ليجعل الشخص أكثر إنتاجية.

جلسة بعنوان: توازن اللمسة البشرية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

من تقديم أحمد نصرالله، المدير التنفيذي لمستشفى دار الشفاء في الكويت، ومحسن هجرتي، مدير أعلى للذكاء الاصطناعي التأسيسي في شركة جينينتيك Genentech، وأنطوني سبعلي، أخصائي الروبوتات الجراحية في شركة Innovamed، تناولت الجلسة اللمسة البشرية مقابل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وكيف يساهم الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع الصحي، ويوازن بين التقدم التكنولوجي واللمسة البشرية، التي لا يمكن الاستغناء عنها.

تشخيص أدق وأفضل

والذكاء الاصطناعي يساعد على اتخاذ القرار الصحي، بدعم وإرشاد متخذي القرار، لتفادي الوقوع في أي خطأ، ونطبق ذلك في رعاية مرضانا، إلا أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الطبيب، ولكن يساعد في التشخيص وعلاج المريض، وما يجب ان يتوقعه المريض عندما يتم تشخيصه بمرض معين، وكيف تكون هناك محادثة منتجة مع المريض.

جلسة بعنوان: ارتباط الذكاء الاصطناعي

بمجال الهندسة والصناعة

من تقديم منال جلول، المؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لمختبر الذكاء الاصطناعي AI Lab، ومحمد غزال، باحث بارز ومتخصص في الذكاء الاصطناعي، وأستاذ ورئيس قسم جامعة أبوظبي، والبروفيسور دانيال فليتشر، رئيس قسم هندسة الأنظمة الحيوية في جامعة كاليفورنيا - بركلي ونائب مدير مختبرات لورنس بركلي الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

مخاوف تتعلق بالشفافية والخصوصية

تمت خلال الجلسة مناقشة أن الذكاء الاصطناعي يحلل البيانات بشكل كبير ودقيق، وأن كل الشركات الكبرى تستخدم الذكاء الاصطناعي، وأنه يجب على رواد الأعمال اليوم أن ينظروا في التحديات الموجودة أمامهم وحل تلك التحديات،وأن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع الوصول إلى التقنيات، ويمكن تحويل التجارب المختلفة، إلى حلول تساهم في حل التحديات والمشكلات. وتم التشديد على المخاوف الأخلاقية التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالشفافية والخصوصية، والمساءلة والتأثير المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجامعات.

جلسة بعنوان: الذكاء الاصطناعي

والتحول في المؤسسات المالية

من تقديم يوسف الخطيفي، مساعد مدير عام - قسم عمليات تكنولوجيا المعلومات العالمية وتكنولوجيا المجموعة المصرفية الدولية في بنك الكويت الوطني، وجنان بن سلامة، مدير أعلى - قسم تحليلات البيانات المتقدمة في بنك بوبيان، وتانيا روستا، مدير أعلى وأخصائية الذكاء الاصطناعي التوليدي في أمازون، ومحاضرة في الذكاء الاصطناعي في جامعة كاليفورنيا - بركلي. تناولت الجلسة فهم التحول الأساسي في مشهد المؤسسات المالية، مدفوعا بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة الفرص والتحديات والأطر التنظيمية.

كما تمت مناقشة أثر وجود الذكاء الاصطناعي من ناحية تحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة على الصناعة المالية في قطاع البنوك، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية والبنكية، والتي أصبحت تحدث عبر الموبايل وبالتالي فإن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار كبير. وتم التطرق إلى أهمية وضع نماذج خاصة بالمجال المالي، فمنذ عام 2000 وبسبب الانفجار المعلوماتي، ونمو الآلات والمعالجة، بدأ ظهور النماذج المالية الأكثر تقدما، وإن المحطة القادمة هي الروبوتات، التي ستحل محل الإنسان في التعامل مع المحافظ المالية بشكل متكامل، حيث اصبح هناك القدرة على الولوج على المؤشرات المالية من خلال الأخبار ووضع الحلول.

جلسة بعنوان: التعليم العالي..

يتبنى الذكاء الاصطناعي

من تقديم محمد العيساتي، نائب الرئيس لتحليلات البحوث وخدمات البيانات في دار نشر بحثي إلزيفير Elsevier، وناريمان حاج حمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ابتكارات التعلم وحلول المعرفة المخصصة CLICKS، ووسام سموري، مدير الحرم الجامعي في 42 Beirut، وأستاذ مساعد في تحليلات البيانات في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وفينكات سرينيفاسان، المؤسس ورئيس شركة Gyan AI، والشريك الإداري لشركة Innospark Ventures، وإيف ألكوك، مدير الشؤون العامة وخبير الذكاء الاصطناعي في وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA. تناولت الجلسة إمكانية تبني التعليم العالي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التدريس والتعلم والبحث العلمي وتصميم البرامج والدورات الجديدة، وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاون الحكومي، ووضع سياسات جديدة للنزاهة في التعليم.



