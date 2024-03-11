افتتاح مؤسسة بسام فريحة للفنون في أبوظبي تحت عنوان أصداء الشرق



بسام فريحة: المؤسسة تقدير للفنون الاستشراقيةوتضم صوراً فوتوغرافية وأعمالاً إبداعية شكر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأكد أن المعرض مكان لاستقطاب المواهب الشابة وتأهيلهم نحو الاحترافية والعالمية



نظمت «مؤسسة بسام فريحة للفنون» معرضها الافتتاحي السبت الماضي في 2 مارس 2024 بمنطقة السعديات الثقافية في أبوظبي، تحت عنوان «أصداء الشرق» من خلال عرض أعمال من الحركة الفنية الاستشراقية وأعمال فنية لنخبة من الفنانين العرب المعاصرين.. وقد أسس بسام فريحة، رجل الأعمال وجامع المقتنيات الفنية الثمينة، مؤسسته غير الربحية، وذات الشأن بالعمل الخيري والإنساني، والتي يقع مقرها في جزيرة السعديات، لاستعراض المقتنيات الفنية العالمية، وإتاحة الفرصة للجمهور عبر برنامج معارضها لاكتشاف الأعمال الفنية النادرة الظهور التي تضمها مجموعات من المقتنيات الفنية الخاصة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى رعاية برنامج للمبادرات الثقافية والتعليمية، ودعم المواهب الصاعدة.

هو ‎رجل آمن بأن الفن يأتي أولا في مسيرة الإبداع، فقرر أن يفتح الأبواب لاحتضان المشهد الفني المزدهر في المنطقة واستقطاب الفنانين الموهوبين وأعمالهم المميزة.. إنه بسام فريحة، جامع الأعمال الفنية وصاحب اليد البيضاء والذي يقف اليوم وراء ولادة صرح فني مؤسسة بسام فريحة للفنون.

شكر

وألقى بسام فريحة كلمة ترحيبية بالمناسبة بدأها بشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على تفضله بدعم ورعاية المشروع الفني الكبير.. وتحدث عن مسيرته الطويلة في جمع الأعمال الفنية الثمينة.

إلهام الجيل التالي

وقال فريحة: «أرغب في جعل مؤسسة بسام فريحة للفنون مقصدا رئيسيا يلهم جامعي المقتنيات الفنية الثمينة الآخرين مشاركة تحفهم الفنية مع الجمهور، والإسهام في تعزيز المشهد الثقافي المزدهر في المنطقة.. وبخصوص مجموعة مقتنياتي، فهي تعكس رحلتي الشخصية التي وجهتها قوة الفن في تحدي السرديات السائدة، وقدرته على أن يكون انعكاسا للمجتمع.. وأرجو أن تكون المؤسسة مصدرا لإلهام الجيل التالي من رعاة الفن، وأداة لتعزير ثقافة عنوانها الرعاية بوصفها عنصرا شديد الأهمية على ساحة الفنون».

ويقدم معرض «أصداء الشرق» أعمالا فنية تنتمي إلى الحركة الاستشراقية من مجموعة المقتنيات الخاصة لبسام فريحة، إلى جانب صور فوتوغرافية تعود إلى القرن التاسع عشر، وأعمال من ابتكار فنانين عرب مشهورين ينتمون إلى الحركة الفنية المعاصرة والحديثة.

نافذة انبهار

يفتح المعرض نافذة نشاهد من خلالها انبهار الغرب منذ القدم بعالم الشرق، إذ يكشف عن طيف واسع من وجهات النظر المختلفة، ويقدم لمحة عن الشرق الأوسط وتصورات العالم له، ويبرز المسحة الرومانسية التي أسبغت عليه على مر الزمن.

وفي المجمل، يتمحور المعرض حول مفهوم الأنوثة كما صورته حركة الفن الاستشراقي تجسيدا لحياة الحرملك، وصولا إلى التعابير المفعمة بالمشاعر الدافئة والصادقة عن عاطفة الأمومة الحانية، ويغوص في عالم يختلط فيه الواقع بالخيال في نمط لطالما تكرر في الفن الاستشراقي.

ويعيد المعرض إحياء رواية الفن الاستشراقي من خلال عرض لوحات غربية بريشة رودولف إرنست وليون كومير وباول لوروا وجان بابتيست هويسمانز وفابيو فابي المأخوذة من مجموعة مقتنيات فريحة، إلى جانب أعمال فنانين عرب، من بينهم حبيب سرور ومصطفى فروخ وقيصر الجميل وتوفيق طارق، إضافة إلى الأعمال الأولى للفنان الإماراتي عبد القادر الريس، وصور فوتوغرافية تعود إلى القرن التاسع عشر وتنتمي إلى حركة الفن الاستشراقي بريادة غابرييل ليكيجيان وجان باسكال سيباه وتانكراد دوماس وإيبوليت أرنو.

حوار هادف

تقول ميكايلا واترلو مديرة المعارض لدى مؤسسة بسام فريحة للفنون والتي تشرف على معرض «أصداء الشرق»: «تهدف هذه المقاربة إلى التشجيع على بدء حوار هادف بين الشرق والغرب يتمحور حول حركة الفن الاستشراقي، ودعم التفكير النقدي بشأن الرواية الحالية المنسوبة إلى الفن الاستشراقي، وتعزيز فهم أعمق للتبادل الثقافي الذي يتخطى حدود الزمان والمكان».

وأضافت: «تمثل هذه الصور الفوتوغرافية جسرا بصريا يربط بين خيالات المستشرقين المجسدة في اللوحات من جهة، والواقع الفعلي مثلما نراه بعدسة المصورين الفوتوغرافيين الغربيين من جهة أخرى».

ويقام معرض «أصداء الشرق» بالتزامن مع معرض آخر تحت عنوان «إحياء الرؤى» في صالة العرض الملحقة بالمؤسسة، وهو يضم صورا فوتوغرافية بعدسة الفنانة العراقية- الفلسطينية المقيمة في الولايات المتحدة، سما الشيبي، من سلسلة «يحملن أوزارا»، إضافة إلى منحوتات شعرية صاغتها الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، في حوار يتداخل مع صور فوتوغرافية تنتمي إلى حركة الفن الاستشراقي التقطها كل من ألكسندر ليرو وأرام ألبان في القرن التاسع عشر.. ويقدم المعرض نظرة نقدية للتصويرات الغريبة للمرأة العربية في الصور التاريخية، ويستكشف التفاعل الخفي بين التاريخ والسلطة والتصوير للوصول في نهاية المطاف إلى إصلاح السرديات.

وتمثل الصور الفوتوغرافية للفنانة سما الشيبي، التي توظف عمليات الطباعة بزلال البيض والحفر الضوئي المستخدمة في القرن التاسع عشر، حلقة وصل بين الصور التاريخية والخطاب المعاصر.. أما المنحوتات التي شكلتها الفنانة عزة القبيسي، فهي تقدم تفسيرا آخر للقيمة الرمزية للحجاب ضمن سياق معاصر.

جولة.. وشرح مفصل

اصطحب بسام فريحة زواره وبينهم نخبة من الديبلوماسيين والفنانين ورجال الأعمال في حفل الاستقبال في جولة داخل أروقة المتحف، وقدم لهم شرحا مفصلا عن محتويات المتحف وحكاية أهم اللوحات المعروضة والخطط المستقبلية لنشاط هذا الصرح الفني الكبير في رعاية المواهب الفنية بدولة الإمارات والعالم، حيث وعد بأن يكون هذا المتحف منارة من منارات الفن والجمال في أبوظبي.

ثناء على الصرح الحضاري

أثنى جميع الزوار على هذا الصرح الفني الحضاري، وأشادوا أولا بجمال بنائه وهندسته الداخلية، ثم بروعة اختيار اللوحات الفنية العالمية التي زينت جدرانه الداخلية ذات القيمة الفنية والجمالية.