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أصول صندوق الأجيال تقفز 120 مليار دولار

3/11/2024 2:11:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
كشف المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية في آخر تحديث له عن أن أصول صندوق الأجيال الكويتي قفزت بـ 120.4 مليار دولار إلى 923.4 مليار دولار، مقارنة بـ803 مليارات دولار في تحديثه السابق خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار المعهد إلى أن صندوق الاجيال احتفظ بالمركز الخامس عالميا والثاني عربيا بعد صندوق أبوظبي للاستثمار الذي بلغت قيمة أصوله 993 مليار دولار، في حين حل صندوق التقاعد النرويجي العالمي في المركز الأول عالميا بأصول قدرها 1.6 تريليون دولار، بينما حلت هيئة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بأصول قدرها 1.35 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حل صندوق SAFE Investment الآسيوي بأصول قدرها 1.09 تريليون دولار.

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