32 مرشحا في اليوم الرابع من التسجيل لانتخابات أمة 2024

MENAFN - Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 32 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة اليوم الخميس، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الرابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الأربعة الأولى من الترشح 134 مرشحا بينهم 130 مرشحا من الذكور، و4 مرشحات من الإناث.

وتقدم اليوم الرابع 5 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 8 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 6 في الدائرة الثالثة من بينهم امرأة، وتقدم 4 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 9 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الرابع النواب السابقون أحمد خليفة الشحومي ود.عادل الدمخي وعبدالله الأنبعي وحمد العبيد وبادي الدوسري وفهد فلاح بن جامع ومهلهل المضف وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد الطمار.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.