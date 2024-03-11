المحكمة الدستورية تتلقى أول الطعون الانتخابية بوقف الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة للتصويت في 4 أبريل

محمد الجلاهمة

تلقت المحكمة الدستورية أول الطعون الانتخابية الذي يطالب بوقف الانتخابات المقرر إجراؤها في 4 أبريل المقبل وبعدم دستورية قانون الانتخاب بعدم دستورية المرسوم لقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ـ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024 والمحدد موعد إجرائها في 4/4/2024.

وقال مقدم الطعن المحامي سعد اللميع في طعنه المباشر بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2024 الصادر في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة (71) من الدستور، حيث صدر المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2024 في شأن انتخابات مجلس الأمة، وهو بلا ريب مرسوم ضرورة وفقا للمفهوم الدستوري، والمرسوم بقانون لا يجوز له تعديل قانون الانتخاب، إلا أننا نذهب إلى أبعد من ذلك، ونرى أنه لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية، كما أنه وأخيرا لا يجوز له الاعتداء على النطاق المحجوز للمشرع.

وردا على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن النزاع التشريعي الناتج عن إلغاء القانون رقم (35) لسنة 1962 بصدور القانون (120) لسنة 2023 والذي أنشأ المفوضية العامة للانتخابات والتي كان يجب عليها بعد تشكيلها أن تضع لائحة تنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون (تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 27/8/2023 بعددها (1650) ـ وما قيل عن عزوف القضاة عن المشاركة في تلك المفوضية) فإن تلك المبررات لا توفر حالة الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين ـ للآتي:

ـ ​صدر القانون (120) لسنة 2023 عن مجلس الأمة ـ وهو مشروع قانون حكومي في تاريخ 20/8/2023 ونشر بالجريدة الرسمية في 27/8/2023 وكان لدى الحكومة مدة جاوزت ستة أشهر من تاريخ النشر لتشكيل المفوضية، بل كان مجلس الأمة منعقدا وكان يملك تعديل أي نص شابه شائبة دستورية أو قانونية طوال تلك المدة حيث لم يتم حل المجلس إلا في شهر فبراير 2024.

وفي ذاك الوقت كان المجلس التشريعي صاحب السلطة في إصدار القانون هو من سيقوم بتعديله ـ إلا أن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء وبإقرارها باعتراض القضاة على الانضمام للمفوضية لما يستلزمه النص من ترك عملهم بالقضاء وان مجلس القضاء أبدى هذا التحفظ ـ فقد عمدت الحكومة إلى التباطؤ في تصحيح ما ادعته من خطأ في القانون 120 لسنة 2023 وإلى ما بعد حل المجلس حتى يتسنى لها تعديل قانون الانتخاب وهو ما ينفي حالة الضرورة.

ونصت المادة (50) من الدستور الكويتي:

«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه بالدستور».

والمادة (51) من الدستور:

«السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور».

لما كان ما تقدم وبالرجوع إلى النصوص الدستورية المعمول بها وفقا للنظام الدستوري وقانون الانتخاب الكويتي، نجد أن المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2024 قد اعتراه مخالفة دستورية في اعتدائه أو بخلق حادثة كان يجدر على المشرع الاستثنائي ممثلا بالسلطة التنفيذية ألا تتوسع في اختصاصاتها وتترك سبيل التشريع إلى من كلف به وفقا لمواد الدستور وهو مجلس الأمة باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع قبل حل مجلس الأمة مما يتسبب ببطلان مرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 2024 لاحتوائه على مخالفات دستورية وخرق لمواد الدستور، حيث إن المشرع الدستوري قد حرص على أن يضع للسلطة الاستثنائية (للحكومة) في التشريع ضوابط وقيود ما يكفل عدم تحويلها إلى ممارسة تشريعية مطلقة فأوجب توافر حالة الضرورة لأعمال هذه الرخصة الاستثنائية بإصدار مراسيم لها قوة القانون وتوافر حالة الضرورة مناط بهذه الرخصة الاستثنائية وعلة تقديرها. واذا كان المشرع الدستوري يتطلب هذه الشروط لممارسة هذا الاختصاص التشريعي الاستثنائي فان رقابة المحكمة الدستورية تمتد إليه للتحقق من قيامه باعتباره من الضوابط المقررة بالدستور لممارسة هذا الاختصاص التشريعي الاستثنائي شأنه في ذلك شأن الشروط الأخرى التي حددتها المادة (71) من الدستور.

وطعن اللميع بعدم دستورية ما جاء بنص المادة (1) من المرسوم بالقانون بشأن تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية:

جاء بنص المادة (1) من المرسوم بالقانون (الباب الأول) ـ «الناخبون: لكل كويتي.... ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية».

وفي ظل وضوح النص بالالتزام بأحكام الدستور والقانون لما يتصف به نصوصهما من عمومية وتجريد وتحديد، ووجود نصوص للرجوع لها ـ إلا أن عبارة الالتزام بالشريعة الإسلامية، فهو مصطلح يشوبه التجهيل وعدم التجديد، وهو ما سبق أن فسرته المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن بعدم دستورية نص المادة (1) من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون 17 لسنة 2005 التي نصت على «.... ويشترط للمرأة في الترشح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية».

وفي ظل التجهيل الذي اعترى نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من المرسوم بالقانون فقد تم الخروج على تفسير المحكمة الدستورية والتي قررت في الحكم الصادر في الطعن المقيد في سجل المحكمة برقم (20) لسنة 2009 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2009 الآتي:

«وحيث إن الطاعن بنى طعنه ببطلان عملية الانتخاب في الدائرة (الثالثة) وبطلان إعلان فوز المطعون ضدهما الأولى والثانية، وبطلان عضويتهما في مجلس الأمة، على أساس أنهما لم تلتزما بارتداء الحجاب الشرعي، وخالفتا بذلك قانون الانتخاب الذي اشترط للمرأة في الترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

وحيث إن المادة (1) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2005 نصت على أن «لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية».

وحيث إن البين من عبارة نص الفقرة الأخيرة المشار إليها بالصيغة التي أفرغ فيها أنها جاءت مطلقة، مجملة، دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى، وأنه وإن وردت عبارة النص بصيغة الشرط، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى، وبه خفاء في دلالة المراد منه، فمدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) مدلول عام يستوعب أحكام الدين جميعها، وما يتصل منها بالعقيدة والأخلاق وأفعال المكلفين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وما يستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى، كما له مدلول خاص بمعنى الفقه الإسلامي الذي يقتصر على فهم ومعرفة جزء من هذه الأحكام وهي الأحكام الشرعية العملية التي تخص أفعال المكلفين ولا تدخل ضمن أحكام العقائد والأخلاق. ولفظ (المعتمدة) الوارد بهذا النص قد يعني الأحكام القطعية في ثبوتها وفي دلالتها، كما قد ينصرف أيضا إلى الأحكام التي تستنبط بطريق الاجتهاد في نطاق الأحكام الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليها (كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، أو المختلف بشأنها كالاستحسان والعرف متى قام الدليل على اعتبارها، وكانت هناك مصلحة في إتباعها وفقا لما يقدره ولي الأمر.

وحيث إنه يبين من مطالعة مضبطة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1426هـ الموافق 16 من مايو سنة 2005 أنه قد عرض عليه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، كان يجري نصه على أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص التالي: «مادة (1): لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية»، ثم تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة باقتراح بإضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (1) من مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة نصها الآتي: «يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، وبتلاوة المادة بعد إضافة هذه الفقرة إليها تمت الموافقة عليها دون أية إيضاحات أو أي بيان عن سبب هذا التعديل أو القصد منه، حيث صدر بها القانون رقم (17) لسنة 2005 بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة، وبمطالعة مذكرته الإيضاحية لتوضيح الأسباب والدوافع التي دعت إلى إصداره بالصورة التي أفرغ فيها لفهم النص واستخلاص إرادة المشرع منها يبين أنها اكتفت بالإشارة في هذا الخصوص إلى أن هذا التعديل جاء حرصا على العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي، وأنه «أخذا بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، تضمنت الصياغة الجديدة للمادة أنه على المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب، مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية».

وحيث إنه من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية أنه إذا احتمل النص أكثر من معنى وجب حمله على المعنى الذي يجعله أكثر اتفاقا مع التشريع الأعلى، وعلى النحو الذي يحمله على أصله من الصحة، وينأى به عن التعارض، حتى ولو كان هذا المعنى أقل ظهورا، وعلى ذلك يتعين أن يكون تفسير هذا النص في إطار المبادئ الحاكمة والأصول الواردة بالدستور ـ نصا وروحا، إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، إذ لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة مخالفة التشريع الأعلى مرتبة، سواء جاءت المخالفة في صورة تقييد ما ورد مطلقا بالأعلى. أو إطلاق ما ورد بالتقييد، والأصل أن الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الإسلامية ـ بمعنى (الفقه الإسلامي ـ المصدر الوحيد للتشريع، أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر أخرى نزولا على أحوال الناس وشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا، كما كفل الدستور الحرية الشخصية، وأطلق حرية العقيدة، لأنها ما دامت في نطاق الاعتقاد) أي (السرائر) فأمرها إلى الله، ولم يجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس.

والحاصل أيضا أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، وإنما يتعين أن يتم إفراغها في نصوص تشريعية محددة، ومضمون تشريعي محدد يمكن أن يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه، ولا يتسنى تبعا لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية، فالنص الموضوعي يكون نافذا بذاته فيما تضمنه من أحكام موضوعية، وبالتالي فإن النص المشار إليه لا يمكن وصفه بأنه يتضمن حكما موضوعيا محددا، وإنما يعتبر هذا النص وفقا لمضمونه من النصوص التوجيهية، التي ترد مورد الإرشاد والتوجيه، والتي لا يقصد بها الإلزام والوجوب، وهو ما يجد صداه فيما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا المقام، فضلا عن أنه لا يتصور أن تكون إرادة المشرع قد اتجهت - في إطار هذا النص المجمل القائم - إلى ترك القائمين على تطبيقه وتنفيذه بتقصي هذه القواعد والأحكام غير المقننة، مما قد يؤدي إليه ذلك من اضطراب وتناقض بين هذه القواعد والأحكام بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية».

وإذ كانت المحكمة دافعت عن النص استلهاما منها لحسن نية المشرع وهذا ما لا يجوز في تفسير النصوص القانونية طالما كان النص واضحا جليا إذ كيف يمكن التوفيق بين هذا النص وترشح أحد الإخوة المواطنين من غير المسلمين، إذ كان سيمارس شعائر تختلف مع الشريعة الإسلامية، والنص جاء واضحا في إلزامه المرشح والناخب بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية دون بيان تلك الأحكام - متعمدا التجهيل ليكون الإقصاء من الانتخاب أو الترشيح بطريقة تؤدي إلى الاضطراب والتناقض وصولا لمخالفة قواعد الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومنع التمييز على أساس الدين ـ مما يكون معه النص مشوبا يعيب عدم الدستورية.

ـ ​طلب مستعجل بوقف مرسوم الدعوة للانتخابات رقم 29 لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة:

إذ وبتاريخ 28/2/2024 صدر المرسوم المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 3/3/2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4/4/2024 ـ وحيث إن الطعن الماثل يضحى غير ذي جدوى إذا ما أجريت الانتخابات في الموعد المقرر لها ـ ما لم تفصل المحكمة الدستورية في الطعن الماثل قبل إجراء الانتخابات ـ إلا أن إجراءات الترشيح والانتخاب ستجري وفق المرسوم بالقانون المطعون فيه وستكون عرضة للبطلان المطلق حال القضاء بعدم دستورية المرسوم بالقانون المطعون فيه، وهو ما يجعل الطلب المستعجل بوقف تنفيذ مرسوم الدعوة للانتخابات قائما على سوقه وصحته ويتعين القضاء به.

بناء عليه

يطلب الطاعن من المحكمة الدستورية القضاء بما يلي:

أولا: بقبول هذا الطعن شكلا.

ثانيا: وبصفة مستعجلة: بوقف المرسوم رقم 29 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 28/2/2024 والمنشور بتاريخ 3/3/2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4/4/2024، وذلك لحين الفصل في الطعن الدستوري الماثل.

ثالثا: وفى موضوع الطعن: بعدم دستورية المرسوم لقانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ـ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024 والمحدد موعد إجرائها في 4/4/2024 القضاء ـ وإلزام الجهات المطعون ضدها باتخاذ الإجراءات التصحيحية وفقا لما تقرره المحكمة الدستورية.