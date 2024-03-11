الرئيس التركي الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة بالنسبة إلي

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة للمرة الأولى عن مغادرته السلطة، مؤكدا أن الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس ستكون "الأخيرة" له.
وقال إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2003 "أواصل العمل بدون توقف. نركض بدون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة".
وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يوما من الانتخابات "لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك
انتقال
للثقة".
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