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الرئيس التركي الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة بالنسبة إلي

3/11/2024 2:11:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة للمرة الأولى عن مغادرته السلطة، مؤكدا أن الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس ستكون "الأخيرة" له.
وقال إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2003 "أواصل العمل بدون توقف. نركض بدون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة".
وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يوما من الانتخابات "لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك
انتقال
للثقة".

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