من قلب الرياض الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة ال39 على حساب الزمالك

MENAFN - Al-Anbaa) توج الأهلي بلقب كأس مصر لنسخة العام 2022-2023 والتي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض بشكل استثنائي على ملعب الأول بارك معقل نادي التصر في أول نهائي في تاريخ البطولة العريقة التي تقام خارج القاهرة ضمن أنشطة موسم الرياضي وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

وقد قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بتسليم قائد الأهلي في اللقاء رامي ربيعة وقائد الأهلي المصاب الحارس الكبير محمد الشناوي درعا خاصة من موسم الرياض بمناسبة احتضان الرياض هذا اللقاء التاريخي وأيضا بتتويج إمام عاشور بجائزة رجل اللقاء وقيمتها 50 ألف دولار، كما قاموا بتتويج لاعبي الفريقين بالميداليات الذهبية والفضية وأيضا بتكريم طاقم التحكيم البرازيلي.



يذكر انه قبل انطلاق اللقاء قام المدرب العالمي جوزيه مورينيو بالدخول الى ارض الملعب حاملا كأس مصر يرافقة اللاعبان العالميان البرازيلي الظاهرة رونالدو والإيطالي فرانشيسكو توتي.



وشهدت المباراة قيام المستشار تركي آل الشيخ بتكريم هشام العامري شقيق الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي في لفتة إنسانية تقديرا لتاريخ العامري فاروق الراحل الكبير الذي أنتقل إلى جوار ربه في شهر يناير الماضي بعد إصابته بنزيف في المخ.

وقد منحت ثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة الأهلي لقب كأس مصر للمرة 39 والثانية على التوالي وايضا جائزة اجمالية بقيمة 950 الف دولار، بينما توقف رصيد الزمالك عند 28 وحصد جائزة المركز الثاني وقيمتها 450 الف دولار، حيث سجل عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

وقد أنهى الأهلي عقدة الخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر وتوج باللقب من أمام الغريم التقليدي بعد 17 عاما.

وكان آخر تتويج باللقب للأهلي على حساب الزمالك في عام 2007 عندما انتهى اللقاء بنتيجة 4-3 لصالح الفريق الأحمر، ولعب الفريقان منذ ذلك النهائي ثلاث مرات في النهائي وتوج بها الأبيض جميعها.

وزاد الأهلي فارق الألقاب بينه وبين الزمالك المنافس الاوحد له على لقب كأس مصر إلى 11 لقبا.

وعقب اللقاء أبدى المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر سعادته بالفوز قائلا: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول، ربما كان هناك بعض التوتر من اللقاء.

وأضاف: تحدثنا بين الشوطين مع اللاعبين ونجحنا في الظهور بشكل أفضل وتسجيل هدفين.

وأوضح : تحقيق العديد من الألقاب هدفنا الأكبر، سأظل كما أنا ودائما سأكون متعطشا لحصد الألقاب، وأعلم أن تحقيق 7 ألقاب منذ وصولي للأهلي أمر رائع ولكن سأبقى ذلك دائما.

وصف اللقاء

وعودة للقاء فقد شهد الشوط الأول تحفظا من الفريقين وانتهى سلبيا دون خطورة حقيقية تذكر، حيث انحصر اللعب وسط الملعب مع وجود خطورة نسبية للزمالك وتألق لحارس الأهلي مصطفى شوبير الذي تصدى لكرتين على مدار الشوط الذي شهد في وقته البدل من الضائع تعرض نجم الزمالك أحمد السيد زيزو للإصابة في الدقيقة 50 ليخرج اضطراريا دون أن يشارك في آخر 3 دقائق من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمود شيكابالا قائد الفريق بدلا من زيزو المصاب. وهو شوط ايضا شهد تفوقا وسيطرة واضحة للزمالك وهجوما متتاليا على مرمى الاهلي لكن دون خطورة حقيقية على مرمى شوبير حتى عاد المارد الاحمر لأجواء اللقاء في دقائقه العشر الاخيرة اذ نجح إمام عاشور في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من محمد مجدي أفشة لكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل وبعد ثلاث دقائق تم احتساب الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو، فيما قتل أفشة اللقاء بهدف ثان وقاتل بالدقيقة 94 بعد هجمة مرتدة نموذجية قادها المتألق امام عاشور الذي حصد جائزة افضل لاعب في اللقاء وقيمتها

50

الف

دولار.