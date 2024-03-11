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العربي يرسل كاظمة إلى مجموعة الهبوط الأخضر يتمسك بالوصافة بفارق نقطة عن الكويت

3/11/2024 2:11:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصرالعنزي
سقط كاظمة في الاختبار الأخير وانضم إلى مجموعة الهبوط إلى جانب الشباب وخيطان والجهراء بعد خسارته بهدف نظيف من العربي الذي رفع رصيده إلى 42 بفارق نقطة عن الكويت المتصدر ثم القادسية 39 نقطة فالسالمية والنصر 24 نقطة والفحيحيل 23 والتي ستدخل في منافسات مجموعة البطولة " ذهاب وإياب" للوصول إلى لقب الدوري .
قدم الفريقان شوطا من أفضل مواجهات الدوري حتى الآن حضرت به الإثارة والندية والقوة وتبادل الهجمات " وحدة بوحدة " مع أفضلية للعربي الذي تقدم بهدف مبكر عن طريق مهاجمه التونسي أيمن الصفاقسي بعد تحضير متقن من بندر السلامة 6 ومثله سجل كاظمة جميلا حتى لو ألغاه " الڤار" بعد جهد جبار من الاردني أحمد عرسان الذي قطع مسافة طويلة بالكرة ومر من المدافعين وسدد الكرة بمهارة في المرمى 32 ويعتبر من أجمل الأهداف الغير محتسبة .
وعمد مدرب العربي البوسني داركو إلى إشراك الشاب علي عزيز لاعب محور واجاد إلى درجة كبيرة كما شكل الجناحان بندر السلامة وعلي خلف خطورة على دفاع الخصم .
ومن جانبها شهدت صفوف كاظمة عودة الحارس حسين كنكوني فيما غاب شبيب الخالدي عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية، ونظم " البرتقالي" هجمات مرتدة أزعج بها حارس العربي سليمان عبدالغفور الذي تصدى لكرات مسددة بقوة، في حين تحمل رباعي خط الدفاع المكون من عماد الدين عزي وخالد شامان وضاري الرقم وعبدالله الفهد عبء هجمات العربي المستمرة.
وفي الشوط الثاني رمى كاظمة بكل ثقله من اجل الفوز سبيله الوحيد للتأهل إلى مجموعة البطولة غير أن دفاع العربي وحارسه عبدالغفور وقفا في وجهه وحرماه حتى من التعادل في شوط لم يهدأ لحظة في حين نظم العربي هجمات سريعة وكان قريبا من إضافة هدف ثان لكنه كان يفقد التركيز في لحظة التسجيل.
أدار المباراة الحكم الأستوني كرستو توفر ووجه عددا كبيرا من البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين للخشونة والاحتجاج، كما أخرج البطاقة الحمراء لمدافع العربي حسن حمدان أواخر الشوط الثاني، وقد نجح الحكم في ضبط زمام المباراة المتوترة .

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