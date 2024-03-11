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الكويت تخطى النصر وتمسك بالقمة

3/11/2024 2:11:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
واصل الكويت احتفاظه بقمة دوري زين الممتاز بفوزه على النصر 2-0 في المباراة التي جمعتهما الليلة في ختام الجولة الـ18 من البطولة.
وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة وبقي النصر عند رصيده السابق 24 نقطة في المركز الرابع.
وقد سجل للأبيض محمد دحام في الدقيقة الأولى وأحمد الظفيري (53)، وشهد اللقاء خروج مدافع النصر عمرو ميداني بالبطاقة الحمراء (44).
وجاء الشوط الأول مثيرا وحماسيا من الجانبين، إذ تقدم الأبيض بهدف مع الدقيقة الأولى بعد هجمة سريعة وعرضية متقنة لسامي الصانع أودعها دحام بالرأس في شباك الحارس خالد العجاجي، فيما أهدر الكولمبي زاباتا فرصة إدراك التعادل من علامة الجزاء اثر احتساب الحكم أحمد العلي ركلة جزاء بعد الدخول القوى من الحارس سعود الحوشان على المهاجم مشعل الشمري لكن زاباتا سددها ضعيفة فلم يجد الحارس الحوشان صعوبة في التصدي لها (4)، كما خرج الشمري متأثرا بإصابته (10) ليسيطر الكويت على مجريات الشوط، وسدد فيصل زايد كرة قوية من داخل المنطقة تصدت لها عارضة العجاجي (19). وتعقدت أوضاع النصر بخروج المدافع عمرو ميداني بالبطاقة الحمراء لدخوله المتهور على فيصل زايد (44)، وتراجع الحكم العلي عن قراره باحتساب الهدف الثاني للأبيض من توقيع يوسف ناصر بعد الرجوع لتقنية الڤار (45+2).
وفي الشوط الثاني أكد الأبيض تفوقه بإضافة أحمد الظفيري الهدف الثاني بعد استلامه الكرة بمهارة ليسددها على يمين الحارس (53).
ورغم المعاناة حاول العنابي تقليص الفارق، وكاد أيمن لقجع أن يدرك تحقيق هدف العودة إلى المباراة إلا أن كرته ارتدت من القائم (62)، وعاد الكويت ليبسط أفضليته بخبرته وجودة لاعبيه لينهي اللقاء بفوز مستحق والمحافظة على الصدارة منفردا.

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