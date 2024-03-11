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مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

3/11/2024 2:11:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد.
وأيدت 14 دولة نصاً اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو "كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع
عبر
الحوار".

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