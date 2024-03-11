مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان
التاريخ
3/11/2024 2:11:46 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد.
وأيدت 14 دولة نصاً اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو "كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع
عبر
الحوار".
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