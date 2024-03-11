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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 7 ملايين قرص من اللاريكا المخدرة

3/11/2024 2:11:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة ومن منطلق الحرص والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ‏تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «إدارة المكافحة الدولية»، من ضبط شخصين بحوزتهما نحو مليون قرص من اللاريكا المجرمة قانونا، حاولا إدخالها إلى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، كما أرشدا عن شخص ثالث خارج دولة الكويت، وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتم ضبطه وعثر على (2.750.000) قرص من أقراص اللاريكا المخدرة بحوزته.
‏هذا، وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير للتعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عملية ضبط المتهم تنفيذا للاتفاقيات الخليجية.

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