القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 7 ملايين قرص من اللاريكا المخدرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة ومن منطلق الحرص والتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «إدارة المكافحة الدولية»، من ضبط شخصين بحوزتهما نحو مليون قرص من اللاريكا المجرمة قانونا، حاولا إدخالها إلى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، كما أرشدا عن شخص ثالث خارج دولة الكويت، وعلى الفور تم التنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتم ضبطه وعثر على (2.750.000) قرص من أقراص اللاريكا المخدرة بحوزته.
هذا، وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير للتعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عملية ضبط المتهم تنفيذا للاتفاقيات الخليجية.
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